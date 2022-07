BROJ ZARAŽENIH KORONOM SKOČIO 14 PUTA! Prof. dr Jerkan objasnio šta je GLAVNI OKIDAČ i dao prognozu za naredni period

Podsetimo, u protekla 24 časa, u Srbiji je registrovano 2055 novih slučajeva korona virusa, jedna osoba je preminula. U kovid bolnicama je sada već 250 ljudi, a na respiratorima se za život bori 11 osoba.

Kada je reč o Nišu, prema poslednjim podacima Doma zdravlja, od 264 testirane osobe čak 93 su pozitivne, od kojih je 14-oro dece.

- Činjenica da je u poslednjih 20 dana došlo do naglog povećanja zaraženih, i to za 14 puta više nego ranije. Sve kad pogledamo, počinjemo da ulazimo pre vremena u pandemiju koja i dalje nije odjavljena. Videćemo kako će ići. Kada sve saberemo, vrlo je ozbiljna situacija. Povratak sa mora pokazuje da je to jasan okidač. Ono što ja lično smatram, a to je da ćemo u Srbiji ove nedelje sigurno preći 4000 pozitivnih. Kada sam govorio pre mesec dana to, svi su mislili da izmišljam - rekao je prof. dr Jerkan.

