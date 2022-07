SMIRIVANJE TALASA POLOVINOM AVGUSTA Dr Radovanović: S odmora se vraćaju i pozitivni, to je DODATNI ŽAR NA OVU NAŠU VATRU

Više od polovine testiranih u kovid ambulantama je pozitivno, skoro četiri hiljade novozaraženih je dnevno, a epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović ističe da je stvarni broj inficiranih veći, možda čak ide i do 20.000. Sreća u nesreći je da su ipak kliničke slike lakše, al' ne, nažalost, za sve. Brojke će još da rastu, a ovaj sedmi talas korone u Srbiji trebalo bi da počne da se spušta polovinom avgusta.

Sve kovid ambulante produžile su radno vreme do 20 sati, pa u onoj u Železniku, koja pokriva beogradsku opštinu Čukarica, već je više od 200 pregleda dnevno.

- Značajniji podatak od povećanja broja pregleda jeste da procenat pozitivnih u odnosu na prve preglede sada iznosi oko 50 odsto, što je znak da će brojke i dalje da rastu. U prethodna dva-tri meseca taj procenat bio je pet do 10 odsto. I sada bi već ljudi trebalo da nose zaštite maske u prodavnicama, tržnim centrima, tamo gde je neophodno i da održavaju distancu. A posebno nakon odlaska iz kovid ambulante da ispoštuju sve mere i ne šire dalje virus - kaže za Kurir dr Nenad Bjelica, direktor DZ "Dr Savo Milošević" Čukarica, i dodaje da zasad kliničke slike nisu teške i da manji broj pacijenata upućuju dalje, u kovid bolnicu Batajnica.

foto: Jelena S. Spasić VIRUS UĐE U CELU PORODICU Dr Aleksa Živković iz kovid ambulante u Železniku kaže da ponekad u nekoj smeni i više od 60% testiranih bude pozitivno. - Uglavnom stariji pacijenti razviju kliničke slike, koje su ipak blaže, ali dolazi i do bronhitisa, dok se kod mlađih sve zadržava u gornjem respiratornom traktu i prođu vrlo lako. Najčešće su virus doneli s letovanja ili velikih okupljanja, pa on uđe u celu porodicu - kaže dr Živković.

Epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović navodi da Srbija nije mimo sveta, te da je i u zapadnoj Evropi i u Americi zastupljen trend rasta broja zaraženih.

- Međutim, naš problem je što je na Zapadu veći procenat vakcinisanih, zato može da nam se desi da imamo malo više obolelih. Stalno nam se vraćaju ljudi s odmora iz Grčke, Hrvatske i Crne Gore, gde ima mnogo pozitivnih, i to će kao dodatni žar da dođe na ovu našu vatru. Moguće da će broj novozaraženih da počne da pada u drugoj polovini avgusta, ali sve je to ipak nepredvidivo. Talas će se razvući do početka septembra, pa se pomešati s polaskom u školu - kaže za Kurir prof. Radovanović i dodaje da je broj novozaraženih veći jer se mnogi, posebno mladi koji uglavnom ne razviju bolest, ne testiraju ili to čine na kućnim testovima i na privatnim klinikama, što se ne broji.

Soj omikrona BA2.75, tzv. kentaur, koji se munjevito širi, još nije stigao do Srbije, ali nisu nam malo ni BA5, kojim su, kako kaže prof. Radovanović, dve trećine pozitivnih na koronu inficirani.

- Omikron BA5, tzv. petica, ostavlja relativno kratak imunitet, pa na Zapadu ima ljudi koji su ga imali u martu i opet u junu. Oni koji su dobili tri vakcine, a podaci su za RNK cepiva, imaju pet puta manji rizik od hospitalizacije i čak 15 puta manji rizik od umiranja ako se zaraze "peticom". A nevakcinisani, a ugroženi, koji su stari ili imaju i druge bolesti, u najvećem su riziku da im kola krenu nizbrdo. Ne treba zaboraviti da svaka nova infekcija dodatno oštećuje organe. Mogu ljudi misle: "Preguraću", ali najbolje je da se ne zaraze uopšte, ili ako im se to desilo jednom, da im se ne desi tri ili pet puta. Svaka nova infekcija nosi rizik od dodatnog oštećenja organa i posebno od produženog kovida, naročito kod nevakcinisanih, koji mesecima mogu biti iscrpljeni - ističe prof. Radovanović.

PET ZEMALJA JOŠ IMA USLOVE ZA ULAZAK Za ulazak u Španiju treba negativan PCR ili antigenski test, ili potvrda o kompletnoj vakcinaciji, ili potvrda o preležanoj bolesti, dok deca do 12 godina slobodno mogu da uđu. Na praktično isto se svode i uslovi za ulazak u Francusku. U Holandiju bez sertifikata o potpunoj vakcinaciji nije dozvoljen ulazak, osim onima koji imaju regulisan boravak u toj zemlji. Luksemburg priznaje vakcine koje priznaje i EU, preležani kovid, dok nevakcinisani ili oni koji su vakcinisani samo "Sinofarmovom" ili "Sputnjikovom" vakcinom mogu da uđu samo ako imaju regulisan dugoročni boravak u Luksemburgu. Malta je peta zemlja Evrope koja još drži mere, pa ako niste vakcinisani cepivima koja priznaje EU ili bar takvim busterom, treba negativan PCR ili brzi antigenski test ili sertifikat o preležanom kovidu u prethodnih 180 dana, dok deca mlađa od šest godina ne moraju da poseduju negativan PCR test. Detaljno o svemu na www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje.

