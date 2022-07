TROPSKI TALAS STIŽE: Prekinuti rad napolju kad je toplije od 36 stepeni, EVO KAKO DA SE OSVEŽITE, MOŽDA MALO I BIZARNO, ALI DELUJE

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da će od srede u Srbiji ponovo biti ekstremno visoke temperature, te da će afrički talas trajati 10 dana, a da će najtopliji dani biti nedelja i ponedeljak 24. i 25. jul, kada će u većini mesta temperature dostići vrednosti od 37 do 39 stepeni.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" navodi u svojoj biometeorološkoj prognozi da će maksimalne dnevne temperature od 21. jula biti u domenu opasne pojave. Kako se može videti u "Batutovoj" tabeli, najopasnije vreme po zdravlje biće 21. i 22. jula, a u Vršcu i Negotinu u petak će biti crveni alarm, koji označava veoma opasnu pojavu - maksimalna temperatura u ta dva grada biće 38 stepeni u hladu.

Preporuka je da se radovi prekinu kada temperatra u hladu bude visa od 36 stepeni

Pod visokom temperaturom podrazumeva se svaka iznad 36 stepeni Celzijusa, a tada je potrebno, ukoliko to dozvoljava proces rada, kako je navedeno u preporuci koju je Vlada usvojila 2007, organizovati izbegavanje fizičkih poslova na otvorenom i direktno sunčevo zračenje, naročito u periodu od 11 do 16 sati. Zakonima u Srbiji nije utvrđena maksimalna spoljna temperatura pri kojoj bi poslodavac morao obustaviti rad.

Hladite teme i stopala

Dr Eli Makin Roberts napisala je na Tviteru da se, ako osećate da se pregrevate, morate usredsrediti na brzo hlađenje temena i stopala.



Pijte mnogo vode, a noge potopite u hladnu vodu - koliko god možete da izdržite. Ona kaže da toplotni udar nije šala, te da u tom slučaju treba staviti led pod pazuh.

Pijte topli čaj, znojenje pomaže

Iako ćete možda biti u iskušenju da posegnete za hladnim napitkom kako biste se rashladili, iznenađujuće, topli napici kao što su čajevi i kafa mogu zapravo biti efikasniji.

Studija iz 2012. koju su sproveli istraživači sa Univerziteta u Otavi bavila se uticajem ispijanja toplih napitaka na telesnu temperaturu. Rezultati su otkrili da topli napitak može da vas ohladi - ali samo u "suvim uslovima".



- Ako pijete topli napitak, to rezultira manjom količinom toplote koja se skladišti u telu, pod uslovom da dodatni znoj koji se proizvodi kada popijete topli napitak može da ispari - objasnio je dr Oli Džej.

Kad popijete topli napitak, počinjete više da se znojite. Ako znoj može da ispari, hladi vas. Iako znojenje može biti neugodno, to je suštinska telesna funkcija koja nam pomaže da se ohladimo.

Međutim, u vlažnim uslovima ovaj efekat hlađenja je manje efikasan, tako da ispijanje toplih napitaka neće pomoći da se rashladite.

Jedite začinjenu hranu

Umesto da uzmete sladoled, možda biste mogli da se odlučite za ljuti kari.

"Pečenje" koje osećate u ustima nakon konzumiranja začinjene hrane izaziva kapsaicin, aktivna komponenta čilija, to jest svih ljutih papričica. Ovo obično prati osećaj zagrevanja u telu, što izaziva znojenje. Profesor sa Jejla Bari Grin objasnio je to u časopisu Sajentifik American:



- Začinjena hrana pobuđuje receptore na koži koji normalno reaguju na toplotu. Centralni nervni sistem reaguje na sve što čulni sistem kaže da se dešava. Pokreće fizičke reakcije toplote, uključujući vazodilataciju (širenje krvnih sudova), znojenje i crvenilo.

Znojenje je jedna od ključnih metoda za regulisanje temperature.

Zvuči odvratno, ali deluje - poližite zglobove

To je taktika koju koristi nekoliko stvorenja u životinjskom carstvu, uključujući kengure i majmune, piše Dejli mejl. I koliko god odvratno zvučalo, lizanje zglobova takođe pomaže da se ljudi ohlade.

Ručni zglobovi imaju pulsne tačke - oblasti gde možete da osetite puls jer su vam krvni sudovi blizu površine kože. Lizanjem zglobova koristite pljuvačku da oponašate efekte znoja, hladeći površinu kože.

Ovo usporava protok krvi, sprečavajući telo da se pregreje. Ako vam ideja o lizanju zglobova ne prija, možete sipati i vodu na zglobove za sličan efekat.

Uvrnite jezik i dišite

Ideja da "hladnije dišete" može zvučati smešno, ali iskusni praktikanti joge zaklinju se u tehniku koja se zove šitali pranajama (sitali pranayama). U razgovoru za Lajv sajens, Mira Vots, osnivačica Sidi joge, objasnila je kako ova tehnika može da ohladi telo za nekoliko minuta:

Joga tehnika hlađenja

- Prvo sednete u udoban položaj prekrštenih nogu, ispravite leđa, a šake spustite na kolena. Isplazite jezik i savijte ga sa strane u obliku slova U. Moraćete da udahnete preko jezika, koji je savijen u obliku cevi, i izdahnete na nos.

Izbegavajte alkohol - pojačano mokrenje dovodi do dehidracije

Možda ćete biti u iskušenju da se uputite u najbližu baštu nekog lokala tokom toplotnog talasa, ali ako to učinite, pokušajte da odložite piće. Alkohol je diuretik koji izaziva pojačano mokrenje i može dovesti do ozbiljne dehidracije. - Alkohol nas tera da piškimo češće, a tečnost koja napušta telo ovom brzinom može dovesti do dehidracije ako se ne zameni - objašnjavaju iz organizacije Drinkaver: - Važno je nadoknaditi izgubljenu tečnost običnom vodom ako odlučimo da pijemo alkohol. Simptomi dehidracije uključuju osećaj žeđi, vrtoglavicu, umor, suva usta i usne i tamnožutu mokraću jakog mirisa.

