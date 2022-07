2 UPOZORENJA NA SNAZI, A 3 GRADA U SRBIJI DANAS ĆE BITI NAJVRELIJA: Bliži se najtopliji dan u nedelji, pali se CRVENI meteo alarm

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme.

Duvaće slab i umeren vetar. Najniža temperatura biće od 10 do 19 stepeni, najviša od 32 do 35.

Prema najavi RHMZ, danas će tri najtoplija grada biti Palić, Novi Sad i Negotin sa 35 stepeni.

Inače, na snazi su i dva upozorenja. Naime, u poslednjoj dekadi jula na području Srbije očekuje se veoma toplo vreme. Maksimalna temperatura u četvrtak i petak biće od 34 do 37 stepeni, a u subotu, koja će biti najtopliji dan lokalno i do 40 stepeni. Od nedelјe do utorka manji pad temperature na vrednosti od 33 do 35 stepeni, a zatim ponovo toplije.

Takođe, u poslednjoj dekadi jula na području Beograda očekuje se veoma toplo vreme. Maksimalna temperatura od četvrtka do subote biće od 36 do 38 stepeni. Od nedelјe do utorka manji pad temperature na vrednosti od 33 do 35 stepeni, a zatim ponovo toplije.

Meteorološke prilike danas neće biti povoljne za hronično obolele i osetljive osobe, a poseban oprez savetuje se srčanim bolesnicima. Moguće meteoropatske reakcije su malaksalost i glavobolja.

Prognoza za naredna tri dana

Četvrtak

Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 21 stepen, a najviša od 34 do 37 stepeni.

Petak

Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 22 stepena, a najviša od 34 do 37 stepeni. Posle podne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti moguć je kratkotrajni pljusak sa grmljavinom.

Subota

Pretežno sunčano i ekstremno toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 24 stepena, a najviša od 36 do 40 stepeni. U subotu, inače, prema prognozi RHMZ biće upaljen crveni meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura.

(Kurir.rs)