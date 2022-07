U JASENOVCU JE UBIJENO OKO 500.000 SRBA! Direktorka muzeja iznela POTRESNE podatke: Tela su plutala duž reke Save sve do Beograda

Tuleković je tokom svoj gostovanja iznela informacije da je ukupan broj žrtava logora Jasenovac 700.000, od čega je ubijeno 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 jevreja i 20.000 dece.

foto: Kurir televizija

Podsetila je da je Jasenovac bio sistem od 5 logora i da se dešavalo da žrtve plutaju putem reke Save čak do Beograda.

- Mi se suočavamo sa tim da je duži niz godina taj istorijski revizionizam jako prisutan, agresivan i aktivan na sceni. Jedan od uzroka leži u tome što vrlo malo deca uče o onome što se zaista dešavalo tokom Drugog svetskog rata. Nove generacije moraju da se suoče sa prošlošću. Mi se držimo prvih podataka i prvih procena iz 1945. godine koje su rekle da se taj broj žrtava kreće između 500-600.000 s tim da se on nikada neće moći konkretno utvrditi jer popisa nije bilo 1941. godine i nisu svi logoraši popisani. Tada je jako veliki broj ljudi doveden direktno u Donju Gradinu. Logor Jasenovac je bio sistem od pet logora, znamo da su mnoge žrtve doplivale put reke Save do Beograda. Kod Donje Gradine imamo tablu sa brojevima žrtava. Stoji da je ukupan broj žrtava logora Jasenovac 700.000 žrtava, od toga je 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, od toga 20.000 dece i to su sve informacije koje su bile validne. Što se tiče Donje Gradine, imamo dokaze i grobnice. Samo u Donjoj Gradini ubijeno je 366.000 ljudi - ispričala je Tuleković gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

03:48 U JASENOVCU JE UBIJENO OKO 500.000 SRBA! Direktorka muzeja iznela POTRESNE podatke: Tela su plutala duž reke Save do Beograda

Kurir.rs/M.L.

