OGLASILO SE MINISTARSTVO ODBRANE O AVIONU KOJI SE SRUŠIO U GRČKOJ: Srbija poštuje sve međunarodne propise

Ministarstvo odbrane još jednom se oglasilo danas u vezi sa padom aviona u Grčkoj, koji je prevozio proizvode srpske odbrambene industrije, i još jednom su istakli da Republika Srbija poštuje sve međunarodne propise u trgovini i izvozu naoružanja i vojne opreme i nastaviće da proizvodi i da prodaje proizvode svoje odbrambene industrije svima koji su dozvoljeni krajnji korisnici.

- Ističemo da je avion koji se srušio u Grčkoj, prevozio proizvode naše industrije ka dozvoljenom krajnjem korisniku - Ministarstvu odbrane Bangladeša. Vlasnik robe bila je privatna kompanija "Valir“, dok se u avionu, u vlasništvu privatne ukrajinske firme, nalazilo oko 11,5 tona školskih i svetlećih minobacačkih mina. O tome je Ministarstvo odbrane Republike Srbije već obavestilo javnost, a o istom su se već izjasnili i avio-prevoznik i Ministarstvo odbrane Bangladeša, koje je i preciziralo da su bile namenjene za njihovu vojsku i graničnu stražu. To je jedina istina i ove činjenice su potvrdili svi akteri.

Kako dalje navode, organizacija samog leta, koji je imao rutu Niš sa tehničkim sletanjima u Amanu, Rijadu, Ahmedabadu i krajnjom destinacijom Dakom, niti izbor kompanije za transport, nisu bile u nadležnosti Republike Srbije.

- Napominjemo i da Srbija nije nadležna za dozvole za prelet tuđih teritorija, jer je to suverena odluka svake države, kojima se operater u ovakvim slučajevima obraća za preletnu dozvolu. Naša zemlja je u ovom slučaju poštovala međunarodno pravo i ispunila sve međunarodne obaveze, te na miru pružamo podršku grčkim vlastima da sprovedu detaljnu istragu. Takođe, Srbija ne samo da ovim avionom nije transportovala naoružanje Ukrajini, već od 2016. godine od kako se sistemski vodi kroz softvere evidencija za svaku dozvolu za promet naoružanja i vojne opreme iz Srbije, nijedna nije izdata za transport bilo kakve vrste naoružanja i vojne opreme iz Srbije ka Ukrajini. Jasno je i da pojedinim domaćim i inostranim krugovima, razočaranim što im je razobličena prvobitna laž da je Srbija transportovala naoružanje Ukrajini, ponestaje ideja u izmišljanju laži kojima pokušavaju da naštete Srbiji i njenoj odbrambenoj industriji - piše u saopštenju.

Dodaje se i da su kompanije srpske odbrambene industrije u prošloj godini izvezle naoružanje u vrednosti od oko 500 miliona dolara i u navedenim preduzećima zaposleno je oko 22.000 ljudi, ako se uzmu u obzir i kooperanti i porodice zaposlenih oko 100.000 ljudi živi od ovog posla.

- Da ne spominjemo da je to ujedno novac koji doprinosi BDP-u i ekonomiji ove zemlje. Vođena samo sopstvenim interesima Srbija će nastaviti da proizvodi savremenu opremu i naoružanje i da ih izvozi svima koji imaju sve dozvole, a koje predviđaju domaće i međunarodno zakonodavstvo. Cene proizvoda fabrika odbrambene industrije formiraju se po tržišnim uslovima i borba za njihovu prodaju na tržištu je svakodnevna. Na tržištima gde mogu da ih prodaju direktno one ih i prodaju direktno, tamo gde ne mogu, prilagođavaju se, jer svakako nastoje da prodaju što više svojih proizvoda. To da li će inostrani kupci angažovati posredničke firme u ovom poslu odluka je na koju Republika Srbija ne može da utiče. Ono što je za nas važno jeste da naše fabrike robu prodaju po svojim cenama, kao i da je angažovanje posredničke firme nešto što plaća inostrani kupac i ne predstavlja trošak niti za fabrike, niti ukupno za Republiku Srbiju. Republika Srbija će ostati pouzdan partner svim međunarodnim subjektima pridržavajući se najviših standarda i poštujući sve norme domaćeg i međunarodnog zakonodavstva u trgovini vojnom opremom i naoružanjem - zaključuje se u saopštenju.

(Kurir.rs)