KO PREŽIVI PAKLENU SUBOTU, EVO ŠTA GA ČEKA OD PONEDELJKA! RHMZ objavio najnoviju vremensku prognozu!

Danas je širom Srbije bilo pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišom temperaturom od 32 do 35 stepeni.

Meteorolozi najavljuju i narednih dana slično vreme, u četvrtak i petak maksimalna temperatura biće od 34 do 37, a u subotu i do 40 stepeni.

RHMZ precizira da će u sredu biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 10 do 19, a najviša od 32 do 35 stepeni.

U četvrtak će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 21, a najviša od 34 do 37 stepeni.

Za petak se prognozira takođe vrelo i sunčano s temperaturom do 37 stepeni ali stoji i upozorenje da su posle podne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom.

Najteži dan u ovom nizu iz pakla biće subota za kada se prognozira ekstremno toplo vreme sa temperaturom i do 40 stepeni.

Dalja prognoza, za narednih pet dana, od 24. do 28.jula, predviđa nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a zatim do utorka manji pad maksimalnih temperatura na vrednosti od 33 do 35 stepeni. U sredu, međutim, toplije vreme se ponovo vraća.

Kurir.rs