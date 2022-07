DR ŠEKLER DIREKTAN, BEZ UVIJANJA U OBLANDE: Sad kažem, imaćemo 20.000 zaraženih u danu!

BEOGRAD - Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta Milanko Šekler rekao je da nas očekuje porast broja zaraženih.

On prognozira da ćemo imati i do 15.000, pa čak i 20.000 zaraženih u danu, ali da je to očekivano budući da se novi sojevi korona virusa mnogo lakše prenose, a samim tim i brže šire u populaciji.

"Nema ničega neobičnog da se novi sojevi brže šire, to je tačno. Za sada nema nagoveštaja da izazivaju težu kliničku sliku od do sada poznatih sojeva omikrona", rekao je Šekler za TV Prva.

Na pitanje zašto se zaražavaju i ljudi koji su preležali koronu, čak i više puta, odgovara da je to nešto na šta je teško odgovoriti, jer se i grip vraća iako ga preležimo, pa to nikome nije neobično. Šekler naglašava da je tu reč, pre svega, o individualnom imunitetu.

Komentarisao je i zaražavanje vakicinisanih građana.

"Ja sam u decembru 2020. rekao da vakcina nije čarobni štapić i nemojte da očekujete čudo od vakcine. Ona služi da se bolest lakše podnese", rekao je Šekler.

Budući da Srbija ima 4.000 obolelih na dnevnom niovu, postavlja se pitanje, da li nam sledi novi talas korona virusa. Doktor Milanko Šekler kaže da njega ne brine porast zaraženih i da je to bilo očekivano. Kako kaže, novi sojevi omikrona daju mnogo blaže forme bolesti.

"Sada kažem da će biti više od 15.000 do 20.000 zaraženih dnevno, da li će toliko biti dijagnostifikovano u laboratoriji, ne bih smeo da se kladim, ali toliko će ići nivo infekcije na nivou Srbije", rekao je.

O eventualnom uvođenju mera u periodu kada broj zaraženih raste, kaže da se i to u velikoj meri svodi na individualnu odgovornost, prema zdravlju i prema društvu.

"Razumem zašto zemlje nisu uvele neke posebne mere gde je broj zaraženih prevazišao broj zaraženih u odnosu na prethodni talas. To je individualno, ljudi treba da budu odgovorni i da znaju gde idu i da li su vakcinisani i da ako nisu vakcinisani ne idu na velika okupljanja.

Moraju da se naviknu da žive u takvim okolnostima. Oni koju su vakcinisani isto treba da vode računa, ali mora da se zna da su male šanse da se bolest kod njih iskomplikuje", rekao je.

