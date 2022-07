VEROVATNO IM JE INTERESANTNO MOJE PREZIME: Dr Šekler zagolicao maštu, pa objasnio svoje poreklo! O njima je pisao i Milorad Pavić

BEOGRAD - Pre nekoliko meseci, proletos, naš ugledni virusolog dr Milanko Šekler, sam se osvrnuo na svoje prezime i njegovo poreklo.

- Onima koji se ovim bave verovatno je interesantno moje prezime, valjda zvuči kao nacističko, iako i moj otac i moja majka potiču iz okoline manastira Studenica i Gradac. Najstariji grobovi očevih predaka su još iz 18. veka, i svi su jedan do drugoga, a inače su poreklom doseljenici sa severa Crne Gore. Uz to, ja sam čovek koji se još u decembru 2020. na javnom servisu izjasnio da je po meni najkvalitetnija vakcina „Sputnjik V“ (Sputnik V). Zamislite koji je apsurd da mene neko optuži da propagiram nacističke laboratorije, to je stvarno neverovatno, rekao je dr Šekler u martu za Sputnjik.

Biografija Milanko Šekler je srpski virusolog i mikrobiolog. Zaposlen je na Veterinarskom institutu u Kraljevu. Njegova bibliografija iznosi preko 200 bibliografskih jedinica. Nosilac je Ordena Karađorđeve zvezde trećeg stepena, može se pročitati na Vikipediji.

Domaći stručnjaci na polju genealogije kažu da je to prezime hazarsko-nemačkog porekla (Schekeler), a u mađarskoj varijanti je Sekler (Szekler), Sekelji (Szekely), dok su po preseljenju u Transilvaniju uzimali Erdelj.

U Srbiji je prisutno od srednjeg veka i vezuje sa za bratstvo Šekulara iz Crne Gore, koji su „preveli“ izvorno prezime Seklervar (Szeklervar) kada su došli na ove prostore tokom okupacije Turaka.

Portal Poreklo koji inače istražuje poreklo raznih prezimena, piše:

Šekleri su stari rod u oblasti Brvenik, iz šireg područja sela Rudno koje se nalazi između manastira Studenica i Gradac. Smatraju se starosedeocima ovog kraja.

Rod je zasnovan u nekadašnjem selu koji po njima nosi naziv – Šekleri, a koje danas pripada području Rudna. Šekleri iz Rudna kažu da oni nisu isti rod sa onima iz Šeklera, što je malo verovatno, s obzirom da se praktično radi o jednom selu i o jedinstvenom prezimenu na našem području. Po svemu sudeći, deo Šeklera se iz matičnog sela davno preselio u Rudno, te je izgubljena ta veza između njih. I ovo govori da se radi o starom rodu u ovom kraju. Osim u matičnom kraju iseljenih Šeklera ima i u selima Bare na Ibru kod Ušća i Jarčujak kod Kraljeva. Svi Šekleri slave Svetog Stefana – zimski Stevanjdan.

Prema jednoj verziji predanja Šekleri su potomci Sasa, a prema drugoj njihov predak je došao u Brvenik u 13. veku, u pratnji Jelene Anžujske, kad je ona došla radi udaje za kralja Uroša. Kad je građen Manastir Gradac, Jelenina zadužbina, on je tu i ostao i zasnovao porodicu. U obe verzije predanja stoji da prezime datira još iz tog vremena (prva polovina 13. veka).

