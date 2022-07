CRVENI METEO ALARM UPALJEN! RHMZ IZDAO 3 UPOZORENJA: Vreli talas stigao u Srbiju, danas natprosečno toplo!

U Srbiji će danas biti sunčano i natprosečno toplo vreme za ovo doba godine, uz slab i umeren vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura biće od 12 do 22, najviša od 35 do 38 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će danas biti sunčano i natprosečno toplo vreme sa slabim vetrom. Najniža temperatura biće 18 do 22, a najviša oko 37 stepeni.

RMHZ izdao čak 3 upozorenja

Prva dva upozorenja se odnose na visoke temperature na području Srbije i Beograda, dok je treće hidrološko upozorenje.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE SRBIJE NA VISOKE TEMPERATURE

"U poslednjoj dekadi jula na području Srbije veoma toplo. Maksimalna temperatura u petak i subotu od 35 do 40 °S. Od nedelјe do srede u severnim, zapadnim i centralnim krajevima manji pad temperature, u većini mesta od 33 do 35 °S, na jugu i istoku do 37 °S. Krajem sedmice ponovo toplije", navodi se na zvaničnom sajtu RMHZ.

foto: Printscreen/RHMZ

UPOZORENJE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA VISOKE TEMPERATURE

"U poslednjoj dekadi jula na području Beograda veoma toplo. Maksimalna temperatura u petak i subotu od 37 do 39 °S. Zatim manji pad temperature, od nedelјe do četvrtka od 33 do 36 °S, a krajem sedmice ponovo toplije", objavio je RHMZ.

UPOZORENJE ZA VODOSTAJE

"Na Dunavu, kao i na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Jadru, Kolubari sa pritokama, Mlavi, Lugomiru, Jablanici i Starom Begeju proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu)", upozorava RHMZ.

Upaljen crveni meteo alarm

Zbog ekstremno visokih temperatura danas je na teritoriji Srbije upaljen narandžasti i crveni meteo alarm.

Crveno upozorenje odnosi se na predeo Bačke, Banata, Pomoravlja, istočne i jugoistočne Srbije, a to znači da je vreme vrlo opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

Narandžasti meteo alarm na snazi je u svim ostalim delovima Srbije, a znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", stoji u objašnjenju RHMZ-a.

Meteorološke prilike mogu izazvati pojačane tegobe kod osoba sa srčanim problemima, kojima se savetuje poseban oprez. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolja, nervoza i pospanost.

(Kurir.rs)