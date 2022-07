SUTRA IZNAD 40 STEPENI, A EVO ŠTA ĆE BITI U AVGUSTU Meteorolog za Kurir TV: Naredni mesec biće drugačiji samo zbog jedne stvari

Srbiju je pogodio toplotni talas koji će, prema prognozama meteorologa, trajati do kraja jula. Zbog toga je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje da će u danima pred nama temperature ići i do 40 stepeni.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije bio je meteorolog Goran Mihajlović, koji je govorio o aktuelnom toplotnom talasu, ali i predviđanjima vremenskih uslova za avgust.

- Najtoplije će biti danas i sutra. U subotu će biti 40 i 41 stepen. Manji pad temperature od nedelje do srede od 33 do 35 stepeni, na jugu do 37. Padavine, ako ih bude su retke. Neko ozbiljnije osveženje se ne očekuje do kraja jula - kaže Mihajlović.

foto: Romolo Tavani / Panthermedia / Profimedia

Na pitanje voditelja Redakcije Vladimira Karalejića koje su rekordne vrednosti zabeležene u Srbiji, Mihajlović kaže:

- Ako posmatramo višegodišnje proseke u prethodnih 50 godina, možemo reći da su ovo vrednosti znatno iznad srednjih. Podsećam, 24. jula 2007. zabeležen je apsolutni rekord u Smederevskoj Palanci od 44,9. Sada se rekordi obaraju u Velikoj Britaniji.

Meteorolog Goran Mihajlović foto: Printscreen Kurir TV

Meteorolog je da prognozu za sledeći mesec u našoj zemlji.

- U avgustu će se zadržati toplo vreme, tri stepena viša od uobičajenih, ali padavine će biti u granicama proseka, od 40 do 50 milimetara. U prvoj polovini meseca treba očekivati novi toplotni talas.

Velike vrućine nisu jedini problem, već i odsustvo padavina što deluje loše na poljoprivredu.

- Ove godine smo imali deficit padavina, iz proleća smo upli s manjkom. Početkom jula imali smo padavine pljuskovitog karaktera što ne pogoduje poljoprivredi. Ovo jesu nepovoljne prilike, a kad pratimo trend prethodnih godina, možemo govoriti o višedecenijskom procesu, sa sušnim letima. Sedamdesetih smo imali samo par dana preko 35 stepeni, a sad je to standard za većinu leta.

Za kraj, meteorolog je dao savet građanima kako da se sačuvaju od visokog UV zračenja.

- Indeks UV zračenja je veoma visok, preporuka je da se u najtoplijem delu dana između 11 i 17 izbegavate direktno sunce ako možete.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.