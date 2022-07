TROŠIŠ 5.000 EVRA NA MORU I SMEJEŠ SE ONIMA KOJI TROŠE 500, TI SI CAR: Mlađan pobesneo pa objavom o paradajz turizmu izazvao buru

Mlađana, koji je u objavi unutar grupe "Live from Grece" napisao duži status o onima koji letuju sa 500 i onima koji na more idu sa 5.000 evra izazvao je burne reakcije. On je zapravo govorio o paradajz turizmu.

- Danima bre, čitam paradajz turisti, pa paradajz... Pa, bre, ljudi šta vas briga, ko sta, ko kako... Pa jel imate malo mozga, kad već moram biti bezobrazan, pa ima ljudi koji možda i na par godina vide to more. Svako gleda da priušti deci što je više moguće.

Ali ako se nema, nema se i šta tu ima ružno. Znači, nemoj da se ide ako neko ne može više od 500 evra da potroši. A ovi koji troše 5.000 evra oni se kao bolje provedu. Pa bre ako trošiš 5.000 evra na moru i smeješ se onima koji troše 500, ti si car. Ali šta ćeš tamo gde idu paradajz turisti i gde sve košta jeftino? Odi do Pulje ili Sardinije pa plati 50 evra ležajke i uživaj. Znači, strašno bre... Pa dojadiste. Ko zna kolko ću ružnih komentara dobiti ali baš ste dno radi podsmevanja. Aj ćao - napisao je on.

U komentarima ispod objave mnogi su se složili sa njim.

- Zašto su pašteta i paradajz sinonim za nemaštinu? Bolje da ne pojašnjavam to dno.

- Onaj ko bilo koga na bilo koji način ismeva govori samo o sebi i svom plitkom intelektu. Najbolji odmor, provod je bez opterećenja. Za to ne treba novac već ljubav.

- Ja sam verni paradajz turista, moji roditelji su bili, sad sam i ja. Uveliko se piše spisak paštetica, konzervi, palente, salamica, itd, koje će da se nose na letovanje za nedelju dana.

- Ljudi, jedite šta volite, nosite od kuće sve što će vam omogućiti lakše letovanje u smislu finansija, opustite se i uživajte! Ono što je po meni vrlo bitno je clj. Bilo da su u pitanju "paradaiz" turisti ili elita, ( uglavnom se tako ne ponašaju ) za sobom ne ostavljajte smeće po plaži. Ako ste "elitno" ili "paradaiz" ručali na plaži, pa zatim popili kafu, sok, pivo i zapalili ,onda sve to spakujte i ponesite do prve kante i ne zakopavajte pikavce u pesak - neki su od komentara.

(Kurir.rs)