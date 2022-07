40 STEPENI UZ PLJUSKOVE I GRMLJAVINU! RHMZ izdao upozorenje: Upaljen crveni meteo alarm, u ovim delovima Srbije biće najtoplije

U Srbiji će danas biti veoma toplo vreme sa temperaturom do 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U većem delu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom očekuje se od sredine dana. Vetar tokom jutra slab, a kasnije u toku dana umeren, povremeno i jak severozapadni.

Najniža temperatura od 16 do 24, a najviša u većini mesta od 32 do 35, na jugu i jugoistoku od 35 do 40.

U Beogradu danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Posle podne moguća kratkotrajna kiša. Ujutru slab vetar, tokom dana umeren do jak severozapadni. Najniža temperatura od 20 do 24, a najviša oko 33.

Upozorenje na visoke temperature

"Danas i sutra na jugu i istoku Srbije, a u utorak u celoj zemlјi veoma toplo, od 35 do 38 °S, lokalno i 40 °S. Sredinom sedmice kratkotrajni pad temperature, a od petka ponovo veoma toplo", objavljeno je na sajtu RHMZ.

Hidrološko upozorenje

"Na Dunavu, kao i na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Jadru, Kolubari sa pritokama, Mlavi, Lugomiru, Jablanici i Starom Begeju proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu)"

Vreme narednih dana

U ponedeljak ujutru prijatnija temperatura nego u subotu i nedelju, a tokom dana sunčano i vrlo toplo, oko 35°C u većini krajeva. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 22°C, a maksimalna od 33°C do 37°C. Uveče suvo.

U utorak ponovo velika vrućina i ponegde blizu 40°C, a u sredu i četvrtak manja vrućina uz moguće ređe kratkotrajne lokalne pljuskove u sredu.

