OČAJNA MAJKA MOLI ZA POMOĆ: Vladimir nestao, stvari mu pronađene pored Dunava

Vladimir Potfaj (18) iz Gložana kod Bačke Palanke nestao je u nedelju uveče, a njegova očajna majka moli za pomoć.

Vladimir je poslednji put viđen pored Dunava u tom mestu.

U trenutku kada je nestao, ovaj osamnaestogodišnjak je bio obučen u crveni šorts, a na nogama je imao papuče. Mladićeva porodica je policiji prijavila njegov nestanak, i za njim se traga.

Vladimir je, kako je za "Novosti" rekla njegova majka Dana, u nedelju otišao do Dunava, i drugari su ga videli. Nije im bio neuobičajen njegov odlazak do reke, jer, kako kaže, tamo imaju vikendicu, i znao je i ranije da odlazi do Dunava.

Osim policije, u potragu za Vladimirom su se uključili i njegovi drugovi, koji su čamcima išli do Begeča.

Vladimirova porodica je na društvenim mrežama napisala da je policija na obali Dunava pronašla majicu, telefon, bicikl i papuče.

Vladimir je visok oko 190 centimetara, a njegova porodica moli sve koji imaju informaciju da pozovu broj telefona: 065/383-87-28.

(Kurir.rs/Novosti)