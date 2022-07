IMA LI KRAJA PAKLENIM VRUĆINAMA: Za jul nema nade, temperature do 40 stepeni, ali evo ŠTA NAS ČEKA U AVGUSTU!

Nezapamćene vrućine neće prestati do kraja jula, ali ni to neće biti kraj danonoćnom "kuvanju".

Tmperature će narednih dana dostizati 40 stepeni, a RHMZ je zbog toga izdao upozorenje za predstojeći period.

Meteorolog Goran Mihajlović predviđa da nas po završetku ovog vrelog talasa, vrlo brzo čeka novi, već početkom avgusta.

- Najtoplije će biti danas i sutra. U subotu će biti 40 i 41 stepen. Manji pad temperature od nedelje do srede od 33 do 35 stepeni, na jugu do 37. Padavine, ako ih bude, su retke. Neko ozbiljnije osveženje se ne očekuje do kraja jula - kaže Mihajlović.

Prema negovim rečima, ništa svežije neće biti ni u prvoj polovini avgusta.

- U avgustu će se zadržati toplo vreme, tri stepena viša od uobičajenih, ali padavine će biti u granicama proseka, od 40 do 50 milimetara. U prvoj polovini meseca treba očekivati novi toplotni talas.

Velike vrućine nisu jedini problem, već i odsustvo padavina što deluje loše na poljoprivredu

- Ove godine smo imali deficit padavina, iz proleća smo upli s manjkom. Početkom jula imali smo padavine pljuskovitog karaktera što ne pogoduje poljoprivredi. Ovo jesu nepovoljne prilike, a kad pratimo trend prethodnih godina, možemo govoriti o višedecenijskom procesu, sa sušnim letima. Sedamdesetih smo imali samo par dana preko 35 stepeni, a sad je to standard za većinu leta.

