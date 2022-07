BOGOLJUB KARIĆ KUPUJE ZGRADU MEGATRENDA! Pregovara se o ogromnoj sumi, A MIĆA JOVANOVIĆ IMA LUKS ALTERNATIVU ZA SVOJE STUDENTE

Univerzitet "Braća Karić" kupuje zgradu Univerziteta Megatrend, pitanje je dana kada će kupoprodajni ugovor biti potpisan, a vlasnici dva univerziteta Bogoljub Karić i Mića Jovanović pregovaraju o ceni od 10 miliona evra za ovo zdanje na Novom Beogradu, saznaje Kurir.

Naime, u zgradu Univerziteta Megatrend na Bulevaru Maršala Tolbuhina na broju osam uskoro će se useliti Univerzitet "Braća Karić", koji je do sada nosio naziv Alfa BK i bio stacioniran u Ulici Palmira Toljatija 3, oko 800 metara dalje od Megatrenda.

Informaciju da se i poslednja zgrada Megatrenda prodaje, potvrdio nam je prof. dr Mića Jovanović, rektor i vlasnik univerziteta i zgrade na Bulevaru Maršala Tolbuhina.

Mića Jovanović foto: Zorana Jevtić

- Tačno je da su pregovori u toku, ali zgrada još uvek nije prodata. Bogoljub Karić i ja smo u završnim pregovorima, a tiču se svih detalja prodaje, pa i same cene. Verujem da će to uskoro biti završeno i da će novi vlasnik zgrade postati Bogoljub Karić - rekao je on za Kurir.

Novo zdanje Deluks prostor za Megatrend S druge strane, studenti Megatrenda prelaze sa Novog Beograda na novu lokaciju u prestonici. - Imamo novu zgradu, koja je još boljeg standarda od ove koju prodajemo. U pitanju je deluks prostor i nalazi se na veoma atraktivnoj lokaciji u srpskoj prestonici - rekao je Jovanović za Kurir, ali nije želeo da navede novu adresu Megatrenda.

Inače, ranije se spekulisalo da se zgrada Megatrenda prodaje za 8,7 miliona evra, ali, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, Jovanović je na putu da od Karića izvuče veću sumu, do 10 miliona evra, a upravo su se zbog natezanja o kuprodajnoj ceni i odužili finalni pregovori oko prodaje ove zgrade. Inače, kako saznajemo, Bogoljub Karić se za kupovinu zgrade Megatrenda odlučio zbog povećanja broja upisanih studenata i studijskih programa na Univerzitetu Alfa BK, koji uz promenu adrese menja i ime u Univerzitet "Braća Karić".

Bogoljub Karić foto: Printscreen/Pink TV

Od Bogoljuba Karića nismo dobili komentar ovim povodom do zaključenja ovog izdanja.

