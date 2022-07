BAKA ŽIVADIJA (78) ŽIVI GLADNA I BOLESNA, KUĆA SAMO ŠTO SE NE SRUŠI! Ni rane nema ko da joj previje, OVO JE DA ČOVEKA DUŠA ZABOLI

Tri godine bolujem od tumora, jedva se krećem i ne mogu da odem kod doktora. Komšinice mi donose hranu jer ne mogu da kuvam. Mojoj muci nema kraja, reči su bake Živadije Jovanović (78), koja živi sama u selu Toljevac, kod Varvarina.

A uslovi u kojima živi najblaže rečeno izazivaju jezu. Kuća stara, od pravljene cigle, bez betonske ploče na plafonu i na obloženom zemljanom podu.

Oronuli dom baka Živadije foto: Kurir/Ž.M.

Dvorište neravno, na uzbrdici, a ulaz u kuću užasan. Stepenice razbijene i, ako ne paziš gde gaziš, upadaš u rupu i slomiš nogu.

Stepenište kuće baka Živadije foto: Kurir/Ž.M.

- Muž mi je umro pre devet godina. Nemamo decu i sada živim sama. Tri godine bolujem od tumora, a jedva se krećem po sobi i to pomoću močuge. Dva mladića iz sela su mi prvi priskočili u pomoć i neke dobre komšike mi donose hranu jer ja ne mogu da kuvam. Kao teško bolesna ne mogu da odem kod doktora, jer ne mogu da se popnem u autobus. Mojoj muci nema kraja - utučena i kroz suze zbori baka Živadija za Kurir.

Zanemoćala

Čovek se pita da li je ovo moguće u 21. veku. Moguće je, ovo je primer. Njena komšinica Milanka Andrejić kaže da ju je u nemoćna baka Živadija u petak pozvala za pomoć.

- Na ulazu u kuću ona je sedela i plakala. Zvala sam nekoliko ljudi da je prevezu do bolnice, ali oni nisu mogli ili nisu hteli... Onda sam zvala Hitnu pomoć u Varvarinu, rekli su mi da imaju samo jedan sanitet i da ne mogu doći po baku jer je on odvezao pacijenta za Kruševac.

Težak život Radila sve što mora i treba Živadijine komšije pričaju da je baka nepoverljiva osoba i da je imala težak život. - Nije išla u narod, sedela je kod kuće i radila sve što mora i treba. A na kraju moramo da se zapitamo da li starost treba da ima humanitarnu dimenziju i ko je nadležan za to? - pitaju se komšije uz napomenu da su tek nakon interesovanja medija za slučaj baka Živadije iz Doma zdravlja Varvarin javili da će doći doktor i medicinska sestra da je ponovo previju.

Prinuđena sam bila da pozovem taksi i da skupimo pare da ga platimo jer bakina porodična penzija od muža iznosi samo 9.700 dinara. U Centru za socijalni rad u Varvarinu rekli su da prvo babu moramo da vodimo kod lekara, pa da im se javimo posle toga, a za njen prevoz do ambulante nisu nadležni.

Živadija Jovanović foto: Kurir/Ž.M.

Komšinica Živadinka Petrović je išla do centra i njoj su izneli takav stav - kaže nam Milanka. Baka Živadija povrh svega i ne čuje dobro, tako da se razgovor sa njom odvija uz pomoć Milanke i uz nadvikivanje.

Neophodna nega

Bespomoćnu baku Milanka je, kaže, vodila u Kruševac u bolnicu na hirurgiju, gde su jedva pristali da je pogledaju. Doktor je rekao: "Au, šta je čekala dosad?!" Milanka navodi i da su joj u kruševačkoj bolnici previli rane, zakazali kontrolu na odeljenju za onkologiju i da je hirurg napisao da je nužno previjanje svakog dana i kućna nega. Ipak, dodaje Milanka, medicinska sestra iz ambulante iz susednog sela Donjeg Krčina kaže da ne mogu da idu na teren i da jedino baba mora da dođe u ambulantu.

- Tražila sam da je zadrže u bolnici, ali nisu hteli. Iznemogla starica zna da ima tumor, i mada joj je bolest u poodmakloj fazi, ona se nada da će to proći... Baba ide vrlo usporeno, i to sa močugom, a ja je držim pod miškom. Nema dece, nema nikoga svoga i muka do neba, a bolove ima neizdržive. Imajući u vidu njeno stanje, uz nju treba uvek da bude neko non-stop i zato smo mislili da je bolnica najbolje rešenje - priča Milanka i pojašnjava da su joj prevoz do Kruševca obezbedili preko humanitarne organizacije "Mi pomažemo, priključite se i vi".

Apel urodio plodom Pomoć s društvenih mreža Akciju prikupljanja pomoći za baka Živadiju započela je srednjoškolka iz Varvarina Milena Miletić (18), koja je preko Instagrama alarmirala javnost. Kaže da su ljudi odmah počeli da se javljaju obećavajući pomoć, dok su neki već i uplatili određeni iznos. - Odmah smo baki kupili papuče, jer je imala samo jedan par gumenih opanaka i patofni. Javio se i Crveni krst iz Varvarina i uključio se u akciju pomoći - kažu komšije koje su pritekle baki u pomoć.

