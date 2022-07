SVE O OMIKRONU! Simptomi, koliko traje imunitet, šta je kentaur... U Srbiji detektovane 23 varijante, ČAK NI MASKA NE POMAŽE!

Omikron soj, sa svojim podvarijantama munjevito se širi Srbijom, puni kovid ambulante, a već i bolnice, gde je sada 551 pacijent, a mi vam sada predstavljamo sve o omikronu i aktuelnoj situaciji.

10 GLAVNIH SIMPTOMA BA.4 I BA.5 PODVARIJANTI

1. curenje nosa 2. upaljeno grlo 3. glavobolja 4. uporan kašalj 5. umor 6. promukao glas 7. kijanje 8. bolovi u zglobovima 9. groznica 10. jeza

* podaci iz studije koju je sproveo "The ZOE Health Study", aplikacija u kojoj više od 800.000 ljudi deli svoje podatke za istraživanje nekih bolesti, pa i kovida, a koje je preneo britanski "Express"

foto: Shutterstock U SRBIJI 23 VARIJANTE OMIKRONA U Srbiji su detektovane čak 23 varijante omikrona od juna do sada, potvrdila je dr Valentina Đordević, naučni savetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetski inženjering (IMGGI) za Novosti. - Nove BA.4 i BA.5 varijante virusa korona laboratorijski su izolovane u Srbiji. Ali preovlađuje BA.2 soj, odnosno nevidljivi stelt omikron, koji je od juna do sada potvrđen u gotovo dve trećine svih uzoraka. Od samog početka, u Centru za sekvenciranje genoma i bioinformatiku, u okviru IMGGI, radi se sekvenciranje genoma SARS-CoV-2, u cilju praćenja sojeva ovog virusa koji su prisutni u Srbiji i do sada je urađeno sekvenciranje više od 1.000 uzoraka - rekla je dr Đorđević, što praktično znači da

SVAKI DRUGI PACIJENT U KOVID AMBULANTI POZITIVAN

Kroz kovid ambulantu Doma zdravlja "Savski venac" u Beogradu dnevno prođe oko 200 pacijenta, od kojih je gotovo 100 na prvom pregledu.

- Od njih 45 do 50, zavisi od dana, je pozitivno, praktično svaki drugi pacijent - ističe za Kurir dr sci. med. Zoran Bekić, direktor DZ Savski venac.

foto: S.S.

SAD I BEZ TEMPERATURE Doktor Aleksandar Stojanović iz Doma zdravlja "Dr Milutin Ivković" istakao je da se novi sojevi kovida javljaju bez ikakvih simptoma, koji su do sada poznati. - Simptomi više nisu kao nekada. Sada imate kovid i bez temperature. To je slučaj i sa mojim prijateljem, koji osim bola u leđima nije imamo nikakav problem. Radili smo brzi test, pokazao negativan, dupli PCR pokazao pozitivan - reka je dr Stojanović za Kurir TV.

DVOCIFREN BROJ PREMINULIH U poslednja 24 sata, prema podacima sa sajta www. covid19.rs na koronavirus je testiran 15.991 građanin, dok su novozaražena 5.982. Preminulo je 14 obolelih dok se na respiratorima nalazi 21 pacijent. Dan ranije bile su zaražene 6.102 osobe, dok je od posledica zaraze preminulo 10 pacijenata. I danas je drugi dan zaredom da je u Srbiji dvocifren broj preminulih od kovida, što odavno nije bio slučaj.

foto: Marina Lopičić

BLAŽA UPALA PLUĆA

Direktorka kovid bolnice u Batajnici Tatjana Adžić Vukičević izjavila je da upala pluća koja se javlja kod novog soja korona virusa razlikuje se u odnosu na druge sojeve, jer je blaža i ne zahteva kiseoničku potporu. - Ne može da se (upala pluća) poredi sa onim od pre šest, osam ili 12 meseci. Uglavnom, virus zahvata gornje delove respiratornog sistema, a mali broj bolesnika daje klasičnu sliku upale pluća - rekla je ona za RTS. U Batajnici je zauszeta četvrtina postelja, 203 pacijenta su u sedam jedinica poluintenzivne nege i jednoj jedinici intenzivne, što je sedam puta više pacijenata u odnosu na 28. jun, kada su imali 29 pacijenata, a jedan je bio intubiran. U sredu su imali 45 prijema, a prethodnih dana 20 do 30. - Dolaze uglavnom stariji pacijenti, u sedmom, osmoj i devetoj deceniji, koji imaju pridružene bolesti. Imamo jednog mlađeg od 50 godina, sa akutnim srčanim popuštanjem. Takvu kliničku sliku nisam dugo, dugo videla. Ovaj mladi čovek se razboleo iz punog zdravlja - rekla je ona.

foto: Ana Paunković

ČAK NI MASKA NE POMAŽE - Ovaj soj omikrona toliko je zarazan da čak ni maska ne pomaže. Jedino pomaže N95, ali to su skupe maske, a efikasne samo četiri sata. A i ljudi stalno skidaju, vraćaju maske. Uz to, leto je, svi se masovno druže i putuju, uvođenje zabrana je nemoguće - rekao je nedavno za Kurir dr Ivo Udovičić, komandant vojne kovid bonice Karaburma.

foto: Ronin / Alamy / Alamy / Profimedia

NAJZARAZNIJA VARIJANTA, ZARAZNIJI OD MORBILA

- Omikron BA.5 višestruko je zarazniji od svih dosadašnjih sojeva i podvarijanti korone jer jedna osoba može da inficira čak 15 do 20 ljudi. A morbili, koji su dosad bili najzaraznije oboljenje, primer su ekstremne zaraznost jer jedan može da inficira 17 njih - rekao je epidemiolog dr Predrag Kon, član kriznog štaba ranije za Kurir.

IMAĆEMO ZVANIČNO I 20.000 NOVOZARAŽENIH ZA DAN - Imaćemo zvanično i više od 20.000 novozaraženih na dan! A to znači realno i mnogo, mnogo više pozitivnih, jer se masa ljudi ne testira, masa je asimptomatskih ili onih koji samo dan malo pobole. I to je korak u dobrom smeru. Ovo je izlaz iz pandemije. Bez obzira na to što je ogroman broj pozitivnih, pa i među vakcinisanima, broj hospitalizovanih i umrlih je drastično manji nego ranije - rekao je nedavno za Kurir virusolog dr sc. vet. med. Milanko Šekler.

KENTAUR - IZMIŠLJENO IME

Masa je tekstova i priloga širom Evrope, pa i Srbije da je na Stari kontinet stigao kentaur, soj omikrona koji se munjevito širi, brže od svih. Reč je zapravo o podvarijanti BA.2.75, koja još nije registrovana u Srbiji, a kako je na dobila ispostaviće se lažno ime, objasnila je dr Slavica Plavšić za Peščanik: - Soj BA.2 ima toliko mnogo mutacija i podvarijanti i toliko se razlikuje od BA.1 da je trebalo da dobije svoje slovo grčkog alfabeta. Ali, to se nije desilo. SZO nije našla za shodno da to učini jer je jedna vrlo troma i neefikasna, a jako važna institucija. Verovatno se i sami virusolozi teško snalaze u tim silnim varijantama i podvarijantama označenim slovima i brojevima. A onda se u priču umešao Tviter... Jedan lucidni tviteraš po imenu Xabier Ostale vrlo pomno prati kretanje korone u svetu i dešavanja u vezi s pandemijom. U nekom trenutku ga je malo iznervirala spora reakcija SZO, pa je rešio da uzme stvar u svoje ruke: "Varijantu BA.2.75 sam upravo nazvao po galaksiji. Njeno ime je soj kentaur. Od danas ja diktiram sve o pandemiji"... Većini ljudi naziv "BA.2.75" ne znači mnogo i upozorenje ih neće naročito zabrinuti. Ali ako čuju da je stigao kentaur, mitsko čudovište, svi će to ozbiljno shvatiti.

foto: Kurir televizija SVEGA 0,7 ODSTO GRAĐANA IMA ČETVRTU DOZU VAKCINE Dr sci. med Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja "Savski venac" kaže za Kurir da je u Srbiji do sada 37.500 građana primilo četvrtu dozu vakcine protiv koronavirusa, što je svega 0,7 odsto stanovništva. Vakcinacija u Srbiji mrdnula se s mrtve tačke od kako je sedmi talas počeo da hvata maha i dnevni broj novozaraženih prešao 6.000, te je za četiri dana prošle sedmice dato skoro 5.000 doza, od kojih 3.800 četvrtih, ali smo i dalje miljama daleko od neophodne zaštite. - Kod najvećeg broja onih koji su primili prvu i drugu dozu vakcine do sredine prošle godine, a što je bilo skoro 50% populacije, imunitet se suštinski izgubio. Od avgusta 2021. uvedena je treća doza, ali i kod onih koji su je primili oslabio je imunitet, koji kod korone traje tri do šest meseci. Značajan broj ljudi imao je koronu u januaru i februaru ove godine, čime su stekli prirodni imunitet, ali zna se da je imunitet slabiji kod inficiranih nego vakcinisanih - kaže za Kurir dr Bekić, koji nam iznosi i brojke za celu Srbiju. Do sada je skoro 60% populacije primilo prvu i drugu doza, treću je dobilo 32,7%, a četvrtu pomenutih 0,7 odsto. - Vakcinacija je sada, od kada je krenuo talas, nešto bolja nego u junu, pa je od 1. jula do sada dato 1.300 prvih doza, 1.200 druge, 2.500 treće i 11.600 četvrtih, što je sveukupno 16.600 doza. Od 18. do 21. jula dato je skoro 5.000 doza, što je neki pomak u odnosu na jun, ali ništa u odnosu na februar i mart 2021, kada smo dnevno davali i po 80.000 doza - objašnjava dr Bekić.

DOSTUPNE DVE VAKCINE

Srbija je među prvima na svetu još decembra 2020. godine nabavila vakcine protiv koronavirusa, pa su u mesecima koji su susledili stizale brojne vakcine, te su građani mogli da biraju između Sinofarm, Fajzer, Sputnjik V, Moderna, Astra Zeneka, a ntrenutno su za pelcovanje, kako nam je potvrdio dr Zoran Bekić, dostupne vakcine Fajzer i Sputnjik.

foto: Ana Paunković IMUNITET TRAJE TRI MESECA - Od početka epidemije talasi nam dolaze na svaka tri meseca, koliko traje prirodni ili vakcinalni imunitet. I sad, posle osam meseci, oni s tri doze kao da nemaju ništa, kao da nisu vakcinisani. I to je problem. Četvrtu dozu trebalo je da prime u martu ili aprilu. U bolnici su isključivo ugrožene kategorije - stariji i s pridruženim bolestima koji nisu primili četvrtu dozu vakcine iako im je jasno preporučena. Imunitet traje oko tri meseca, pa iako imaju tri doze, sada kao da nisu ni vakcinisani - kazao je nedavno za Kurir dr Ivo Udovičić, komandant vojne kovid bolnice Karaburma

foto: Kurir televizija, Zorana Jevtić

VAKCINA BI MOGLA I NA TRI MESECA

- U trenutnoj situaciji praktično na svaka tri meseca možemo se vakcinisati protiv korone. Međutim, to bi trebalo da prođe regulativu kod nas. Ali ne mislim da će bilo ko prihvatiti da se na svaka tri meseca imunizuje, pa čak ni ja. Ipak, kovid postaje daleko blaža bolest, daleko je realnije da se jednom godišnje obnavljaju busteri, ali ne za sve - rekao je ranije dr Predrag Kon za Kurir, a pukovnik doc. dr Ivo Udovičić, komandant vojne kovid bolnice Karaburma, nedavno je kazao za Kurir: - Najugroženiju populaciju vakcinisati i tri puta godišnje ako treba, jer imunitet traje oko tri meseca. Vakcina nije efikasna kao što je bila, ali sve studije pokazuju da i dalje štiti od težeg oblika bolesti, smrtnog ishoda i postkovida.

KLJUČNI PROBLEM ZARAŽAVANJE U BOLNICAMA - Ključni problem je zaražavanje u bolnicama. Punite bolnice i kada pacijente nabijate u zatvoreni kolektiv, dovoljno je da jedan donese koronu, a oni su najprijemčiviji za zaražavanje. Da svi zdravstveni radnici poštuju mere, da svi nose maske i rukavice, brišu ruke alkoholom, drugačije bi bilo. U svakoj bolnici postoje epidemiološke mere i njihov nadzor i čak mislim da oni koji to rade dobro rade svoj posao, ali da ih osoblje ili uprave baš i ne slušaju. Shvatam potrebu da se što više uradi, ali kada neko uđe u bolnicu, pa ga još i operišete, a na to dobije kovid, pitanje je šta smo uradili tom pacijentu. Da li je dobro što smo ga operisali u vreme pika talasa ako je moglo da sačeka. Kada je pik epidemije, svaki epidemiolog će vam reci da praznite bolnice ili da budu maksimalno popunjene 50 odsto, uz to da i osoblje i pacijenti poštuju sve mere. Ti pacijenti su najugroženiji, a sada je veliki rizik da osoblje unese koronu u bolnicu - rekao je pukovnik doc. dr Ivo Udovičić, komandant vojne kovid bolnice Karaburma za Kurir.

foto: Nenad Kostić

PUNI SE I DEČJA KOVID BOLNICA

- Za poslednje tri nedelje od dva pacijenta na bolničkom lečenju, došli smo do 20 pre neki dan, a sada ih je 16. Više je beba, dominira uzrast do godinu dana. Klinička slika je virusne respiratorne infekcije, nije tako teška, s povišenom temperaturom. Neka deca dolaze s povraćanjem i dijarejom, neko s kašljem, curenjem nosa. Trenutno nema upala pluća, nemamo potrebe za kiseonikom. Ali veći problem je što imamo i dece koja su zbog ozbiljnih bolesti i tegoba ležala u nekoj od tercijarnih ustanova, gde su se i zarazila, pa su zbog korone prevedena u našu ustanovu. Ima tu i onkoloških pacijenata, hematoloških, dijabeticara - rekla je za Kurir dr Olivera Ostojić, načelnica dečje kovid bolnice KBC "Dr Dragiša Mišović".

20 PUTA SMANJENA EFIKASNOST VAKCINA, ALI JE I DALJE VAŽNA - Bez obzira na to što ove nove linije omikrona uspešnije probijaju postojeću zaštitu od vakcina, jasno je da vakcinisani i dalje obolevaju blaže i sa manje posledica. Uz to, naučno je dokazana smanjena efikasnosti antitela nastalih od vakcina i do 20 puta u odnosu na njihovu efikasnost za prvobitne sojeve, s početka epidemije (slično je i s antitelima posle preležane bolesti). Baš zato stariji, bolesni, gojazni, ali i svako drugi, treba maksimalno da poveća postojeću zaštitu. Iako je i do 20 puta manja efikasnost antitela nastalih vakcinacijom, jasno je da ako neko ima antitela na nivou od npr. 10.000 sa umanjenjem od 20 puta, ipak ima zaštitu od oko 500 antitela (10.000 : 20 = 500), za razliku od nekog ko je primio treću dozu pre godinu dana, stariji je i ima nivo antitela od recimo 200, pa umanjenje za njega znači nivo zaštite 10 antitela. Dakle, ništa. Naravno, ovo je uprošćeno objašnjenje, jer svako tri puta vakcinisan ima ćelije pamćenja (T-ćelije), koje za svega nekoliko dana organizuju produkciju antitela, čiji broj skače nekoliko desetina puta, pa sprečavaju teže posledice umnožavanja virusa u organizmu. Međutim, početni nizak nivo antitela ne sprečava infekciju, već drastično smanjuje posledice.

foto: Shutterstock

O PETOJ DOZI NA JESEN

- Čekam petu dozu s novom podvarijantom omikrona, koja će stići na jesen. I vrlo je bitno da budemo pripravni i imamo vakcine, jer one ne padaju s neba. A to je na Nacionalnom komitetu za imunizaciju, koji bi to trebalo da prati. Ni Izrael, koji je ispred svih, nije još naveo petu dozu kao nešto što će administrirati građanima, a kod nas će to svakako ići sporije nego u Izraelu. Ali biće na dnevnom redu na jesen - kazao je nedavno za Kurir dr Predrag Kon.

foto: Privatna Arhiva BA.5 PROBIJA SVE IMUNITETE, EVO ŠTO SE NEKO ZARAŽAVA I PO DVA PUTA ISTIM SOJEM BA.5 probija sve imunitete, ljudi se čak po dva puta zaražavaju ovom podvarijantom, a virusolog Milanko Šekler rekao je za Kurir da to nije ništa neobično: - Ima ljudi koji su se više puta zaražavali i prvim, vuhanskim sojem. Više stvari utiču na to. Najpre individualne karakteristike, nemamo svi isti imunitet. Isti je virus, ali se razlikuju imunitet i genotip svakog od nas jer svako od nas ima neke glavne komplekse histokompatibilnosti. Zvuči rogobatno, ali u suštini to je ono kako priroda određuje šta je naše, a šta tuđe. Sistem funkcioniše tako što imunitet prepoznaje sve što je moje, a sve što nije je tude, i to se napada. A i sve svrstavamo pod varijante Vuhan, alfa, delta, omikron, stelt omikron, omikron BA.4 ili BA.5, a u stvarnosti nije baš tako. Nema samo toliko virusa, nego se i BA.4 i BA.5 i dalje dele na druge osobine. Dobar primer je kad sam jednom Kinezu rekao: "Vi Kinezi ste mi svi isti, teško vas prepoznajem", na šta je on meni: "I vi belci ste meni svi isti." A ja belce. tj. Evropljane vrlo lepo razlikujem. Tako je i ovde - BA.5 je kao organizam, kao ljudi. Imaju oni dva oka, dve ruke, noge, glavu, sve ali se to razlikuje. I onda može neko da oboli od BA.5 dva puta, ali se ovaj drugi BA.5 u nečemu razlikuje od onog prvog. I treća stvar - BA.4 i BA.5 efikasnije izbegavaju prethodni imunitet na koronu. Ali u isto vreme i otežavaju stvaranje imunog odgovora, slabiji je imunitet jer su simptomi slabiji, infekcija je blaga. I zato ako udahne veću količinu virusa, a prethodnu bolest je imao maltene asimptomatsku, blagu, može ponovo da se zarazi. Znači, sledeći put se inficirao s više virusa i probio tu tanku zaštitu.

