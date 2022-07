DOŽIVITE I RAZMENITE ODRŽIVOST U NOVOM SADU: Kako da promenimo svoje navike i pomognemo planeti i ljudima oko sebe

Tokom trajanja programskog luka Dunavsko more, na Štrandu, mladi iz Novog Sada i Eša promovišu principe održivosti u okviru kulturnih događaja kroz omogućavanje posetiocima programa da „DOŽIVE i RAZMENE održivost“ na različite načine.

foto: Samo Novi Sad

Ovaj susret je podstakla činjenica da je unutar Eša u Luksemburgu, pokrenuta inicijativa da se uvedu principi održivosti u čitav program proslave Evropske prestonice kulture.

foto: Samo Novi Sad

- To je vrlo brzo prihvaćeno od strane Grada ali i čitavog njihovog Ministarstva koje je to podržalo i pretvorilo u nacionalnu strategiju. Mi smo želeli da to isto primenimo na Novi Sad i kontaktirali smo “Novi Sad 2022” kojima se svidelo, kao nešto što će ostati nakon ove godine, da pokrenemo takvu inicijativu da se za sve buduće manifestacije u kulturi u Novom Sadu poštuju određeni principi održivosti - rekao je Nikola Blagojević, ispred Inicijative “Održivost Sada” dodajući da je to proces koji podrazumeva menjanje navika ali i menjanje menadžmenta samih manifestacija u kulturi.

Ovakvi procesi zahtevaju kontinuiranu komunikaciju, pa je program sa namerom smešten na Štrand, u okviru “Paviljona”, programskog luka Dunavsko more sa željom da se sa sugrađanima razgovara. Ono što se promoviše tokom ova tri dana jeste pre svega pristupačnost događajima, smanjenje viška hrane, podrška lokalnim proizvođačima, smanjenje nagomilavanja nepotrebnog otpada i razmatranje ideje eko-toaleta kao opcije zamene “toi-toi” toaletima, koji su hemijski i štetni.

foto: Samo Novi Sad

-Pristupačnost, a to je da prosto ljudi budu svesni, da ako mi koji hodamo i komuniciramo bez poteškoća, možemo negde da pristupimo ne znači da su i osobe koje imaju poteškoće na pravi način informisane, niti da je za njih pristup uređen. Zatim, ono što malo zadire u neku našu kulturu - mi smo takvi da prosto volimo da nahranimo goste i ne samo da nahranimo već i da ostane, jer ako se pojelo sve znači da nije bilo dovoljno, a nemamo još nikakav sistem za tzv. smanjenje otpadaka hrane, da se hrana koja ostane raspodeli onima kojima je potrebna - objasnio je Blagojević.

foto: Samo Novi Sad

Takođe, navodi da je u konceptu održivosti jako važna podrška lokalnim proizvođačima, smanjenje transporta proizvoda a samim tim smanjenje negativnog uticaja zagađenja na vazduh i da su manifestacije poput Exita odlične ali da smo svi svedočili podacima da je nakon svake večeri ovog festivala izneseno na tone otpada, pa je preko potrebno pronaći rešenje i za to.

foto: Samo Novi Sad

Blagojević na kraju zaključuje da je tema održivosti širok pojam, da zahteva vreme, često i velika ulaganja ali da dobar deo principa ne zahteva ništa više sem posvećenosti i malo drugačijeg razmišljanje i da ovakvi programi pokazuju da Novosađani to imaju u sebi, da žele da događaji koji se realizuju u gradu što manje štete životnoj sredini i da budu pristupačni za sve.