VEŠTICAMA DATO 15.000 EVRA DA UBIJU KOMŠIJU S PORODICOM? Vendi za Kurir TV: Kafić pored crkve Svetog Save KRIJE NAJVEĆE TAJNE

Vendi se prvo osvrnula na ljude koji prirodno vole zlo i potom navela kako ih prepoznati.

- Vrlo je teško pobediti zlo jer postoje ljudi koji prirodno vole to zlo. Neki ljudi su prirodno naklonjeni tami i mi živimo sa njima. Inače njih je većina. Kako se oni prepoznaju? Oni ne vole ljubav, istinu i pravdu. Oni su licemeri, slatkorečivi i klimoglavci. Jako je lako ići tako kroz život. Njih znaima samo materijalni uspeh, a tu nema ljubavi nego samo s*ksa - istakla je Vendi.

foto: Kurir Televizija, Shutterstock

Nadovezala se i na veštice gde je navela da postoji baš jedna takva profesorka hemije koja vodi dvostruki život jer ima i tajnu organizaciju.

- Veštice su se poklonile satani kroz inicijaciju. Imaju želju za bludom i seksom. One čak i menjaju muškarce samo da bi došle do tih životniih sokova. To je bila jedna profesorka hemije i fizike odnosno tajno rečeno alhemije. Ona je bila vrhovna veštica grada Beograda. Radila je kao profesor, a imala je svoju tajnu organizaciju - rekla je Vendi.

Vendi je potom otkrila da je igrom slučaja saznala gde se veštice okupljaju, ali i da im je dato 15.000 evra da ubiju jednog komšiju i njegovu porodicu.

- Ta organizacija markira svoju žrtvu noću u zavisnosti od toga kakav je imunitet te osobe. Da li je šupalj gresima i kakva mu je aura. Mogu po tome da pošalju smrt, bolest ili havariju u kolima. One imaju svoje pomagače. Inače one to rade iz nekog razloga. Ljudi dolaze i plaćaju. Recimo otkrila sam da je dato 15.000 evra da se pobije komšija zajedno sa porodicom. Ja sam igrom slučaja čula da postoji jedan kafić blizu crkve Svetog Save i tu devojke dolaze na inicijaciju - rekla je Vendi.

Kurir.rs

