VOJNO ZDRAVSTVO JAČE ZA 53 NOVOZAPOSLENIH: Ministar Stefanović tražio sistematske specijalističke preglede za vojne penzionere

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović prisustvovao je danas obeležavanju 183 godine od osnivanja vojne sanitetske službe na Vojnomedicinskoj akademiji, gde su uručena rešenja o prijemu u stalni radni odnos za 53 novozaposlenih u vojne bolnice i centre Uprave za vojno zdravstvo. Ministar Stefanović je, takođe, naložio akciju sistematskih specijalističkih pregleda za vojne penzionere, koja će biti organizovana sledeće nedelje.

- Zadovoljstvo mi je što mogu da vam čestitam ovaj dan, zato što vi činite stub zaštite svih nas. Vojnomedicinska akademija, kao i Uprava za vojno zdravstvo simbol su, rekao bih, ne samo Ministarstva odbrane i naše vojske, već i jedan od važnih simbola zdravstva Srbije. I drago mi je što toliko novih, mladih ljudi, stručnih, pametnih i sposobnih dolazi u naše vojno zdravstvo. Bila je borba, imali smo mnogo sastanaka i iskreno nisam bio potpuno siguran hoće li biti interesovanja, hoćemo li imati način da privučemo nove ljude, a da ne idu u druge ustanove ili u inostranstvo, već da se zapošljavaju u svojoj zemlji – rekao je ministar Stefanović.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

On je istakao da su predsednik Vučić, Vlada, ministar zdravlja, ali i naše ministarstvo i svi ljudi iz vojnog zdravstva danonoćno radili na tom zadatku i učinili ogroman iskorak u napretku našeg zdravstva.

- I zaista to kažem, ne kao floskulu, već iskreno kao građanin Srbije, ponosan sam na sve šta je urađeno, koliko smo napredovali, koliko smo postali sposobni da brinemo o zdravlju našeg naroda, čak, rekao bih, ponekad u nemogućim situacijama. Upoznao sam ogroman broj ljudi, koji su bili, a neki od njih su i danas u režimu kovid bolnica. To je užasno težak posao i ne govorim samo u smislu koliko je to sati rada i koliko su složeni uslovi u kojima rade, počev od samog oblačenja skafandera i zaštitne opreme, već i u smislu stresa da gledate ljude kojima nekada ne možete u potpunosti da pomognete, ali se borite za njih, borite se za njihov život danonoćno, borite se da učinite da napuste tu bolnicu zdravi i da odu svojim kućama. I zato vam dugujemo iskrenu zahvalnost i zato smo ponosni na naše lekare i medicinsko osoblje i one ljude koje se ne vide uvek, ali koji jednako doprinose da lečenje bude uspešno - rekao je ministar Stefanović. On je najavio i nastavak ulaganja u vojno zdravstvo.

- Moramo da nastavimo da ulažemo, o tome smo razogovarali i odvojili i sredstva i planiramo da u narednim godinama kupimo novu opremu i tehniku koja će učiniti da Vojnomedicinska akademija i Uprava za vojno zdravstvo nastave da budu stub na koje se mi svi oslanjamo. Hoćemo da ovim ljudima pružimo dobre uslove rada i da se borimo za novo povećanja plata i hoćemo da građani znaju da kada dođu u bilo koju ustanovu vojnog zdravstva mogu da računaju na to da će dati sve od sebe da im pomognu, da ih izleče i da brinu o njima. Ta briga i nega o ljudima, nešto je po čemu je vojno zdravstvo izuzetno poznato i na tome zaista hoću iskreno da vam čestitam i u ovom danu - rekao je ministar Stefanović.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Za narednu nedelju ministar Stefanović je najavio veliku akciju pregleda za penzionere u više gradova. - Hoću da organizujemo jednu veliku akciju naredne nedelje, da pokažemo i brigu o našim penzionerima. U Nišu, Novom Sadu, i ovde u Beogradu imaćemo specijalističke kardiološke preglede za naše penzionere koji neće morati da čekaju, a ovde u Beogradu će biti organizovani na VMA i oftalmološki pregledi. Želim da im i na ovaj način ukažemo poštovanje i zahvalnost za sve ono što su oni uradili za ovu zemlju dok su služili časno u svojoj Vojsci i Ministarstvu odbrane – rekao je ministar. On je čestitao i novozaposlenim pripadnicima Uprave za vojno zdravstvo. - Izabrali ste veoma časnu, ozbiljnu i odgovornu profesiju a ja mogu da vas uverim da ste došli u najbolje mesto u Srbiji da napravite te prve korake i sa pravim ljudima na koje sam zaista iskreno ponosan - rekao je ministar Stefanović

Načelnik Uprave za vojno zdravstvo brigadni general dr Radivoje Anđelković istakao je značaj vojnog saniteta i rada svih lekara, medicinskih sestara i tehničara koji su kroz istoriju uvek bili sa svojim narodom u prvim borbenim redovima.

- Tehničko i tehnološko osavremenjivanje i razvoj kapaciteta službe za još aktivnije učešće u sve tri misije Vojske Srbije je prioritet razvoja, ali na prvom mestu je uvek bilo i biće ulaganje u kadar, njegovo usavršavanje i kondiciranje. Aktuelna situacija i rezultati postignuti u borbi sa kovidom-19 još jednom su pokazali snagu i značaj vojne sanitetske službe za naš narod i državu - rekao je general Anđelković.

Savremena sanitetska služba temelji se na dugoj tradiciji započetoj 30. jula 1839. godine kada je ukazom postavljen prvi štabni doktor, što ujedno predstavlja i prvi zvaničan dokument o radu vojne sanitetske službe.

