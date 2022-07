GREJANJE NA STRUJU SKUPLJE OD 3.600 DO 9.000 DINARA: Računica Kurira sve tačno pokazuje, evo od čega zavisi iznos poskupljenja!

Poskupljenje kilovata od 1. septembra neminovno će se odraziti i na kućne budžete domaćinstava sa grejanjem na struju, a kojima će mesečni računi porasti od 611 do 1.529 dinara, odnosno od 3.600 do 9.000 dinara za šestomesečnu grejnu sezonu, pokazala je računica Kurira.

Naime, od 1. septembra prosečna cena kilovat-sata za domaćinstva i male kupce biće uvećana za 6,5 odsto bez PDV, te će prosečna cena kilovat-sata biti 8,144 din. Inače, prvi računi sa novom cenom stići će u oktobru.

Prema prethodnoj analizi Agencije za energetiku, do sada je one koji su se šest meseci tokom zimske sezone grejali na TA peć, a punili su je samo noću, to koštalo 55.900 dinara, a sa uračunatim poskupljenjem od 6,5 odsto ovaj izdatak za električnu energiju će im biti povećan na 59.568 dinara, što je za 3.668 dinara više po grejnoj sezoni. Na mesečnom nivou, račun im se tokom tih šest meseci povećava za 611 dinara.

Oni koji TA peć dopunjuju danju, na šestomesečnom nivou trošili su 78.300 dinara za struju, a sada će im taj izdatak biti 83.335 dinara, što je za 5.035 dinara više za celu sezonu, iliti 839 mesečno.

Najveće račune imali su, a imaće i ubuduće, oni koji troše električnu energiju kroz grejna tela i kotlove. Do sada im je za struju bilo potrebno čak 141.500 tokom zimske sezone koja traje šest meseci, a ubuduće će morati za isti period da odvoje 150.676 dinara. Oni će, dakle, imati uvećanje od čak 9.176 dinara po grejnoj sezoni, što je 1.529 dinara više po mesečnom računu.

Promena zamrznutih cena Skuplji but, plećka i krmenadla Vlada Srbije dozvolila je Uredbom o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica poskupljenje brašna i svinjskog mesa, zatim te cene ograničila na maksimalni iznos. Cena svinjskog mesa sa buta je sa 709 dinara podignuta na 750 dinara, cena mesa sa plećke sa 699 otišla na 738 dinara, dok je meso od svinjskog vrata i krmenadla sa 595 korigovana na 659 dinara. Pileće meso ne sme da bude skuplje od 299,99 dinara po kilogramu, a maksimalna maloprodajna cena brašna za tip 400 u pakovanjima do pet kilograma ne sme prelaziti 84,7 dinara, a tipa 500, takođe u pakovanjima do pet kilograma, ograničena je na 78,65 dinara. Cena UHT mleka sa 2,8 odsto mlečne masti u pakovanju od jednog litra ograničena je na 113,99 dinara, a kilogram belog kristal šećera, u svim pakovanjima, ne sme prelaziti 96,99 dinara, navedeno je na sajtu Ministarstva trgovine.

Inače, računica Agencije za energetiku uzima u obzir da je za grejanje prosečno izolovanog stambenog prostora od 60 kvadrata na temperaturu od 20 stepeni u toku 16 sati dnevno u celom stanu, 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna energija od oko 9.000 kWh, s obzirom na to da je 150 kWh/m2 prosečna procenjena potrošnja za grejanje u Srbiji.

Suzana Trajković

