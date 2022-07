PREMINUO MILENKO STEFANOVIĆ: Odlazak svetski poznatog klarinetiste

In memoriam

U ponedeljak, 25. jula, u kasnim popodnevnim časovima, u Beogradu je preminuo jedan od najznačajnijih evropskih klarinetista, Milenko Stefanović. Za njim žale mnogobrojni ljubitelji muzičke umetnosti, studenti i kolege.

Rođen je 19. februara 1930. u Beogradu.

Stefanović je bio dugogodišnji prvi klarinetista Beogradske filharmonije, solista, profesor klarineta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, predsednik Udruženja muzičkih umetnika Srbije, prvi profesor klarineta na Fakultetu umetnosti u Prištini. Američki časopis "The Clarinet" nazvao ga je najistaknutijim jugoslovenskim profesorom klarineta današnjice.

Kao solista, kamerni i orkestarski muzičar sarađivao je sa najznačajnijim umetnicima svog vremena, svirao u koncertnim salama i snimao širom Evrope, kao i u Severnoj Americi i Africi.

Prema rečima profesora dr Andrije Blagojevića, sa Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici, Stefanović se bavio i džezom, kao solista, kompozitor, član Beogradskog džez trija i drugih ansambala.

Dobitnik je nagrada na muzičkim takmičenjima u Sarajevu, Skoplju, Ljubljani, Moskvi, Minhenu, Ženevi i Pragu, kao i priznanja mnogobrojnih institucija u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji.

Godine 2010. Udruženje muzičkih umetnika Srbije dodelilo mu je Nagradu za životno delo. Ekvivalentna priznanja – Honorary Membership for Lifetime Achievements in Performance, Teaching and Professional Service – dobio je i od međunarodnih udruženja International Clarinet Association (2013) i European Clarinet Association (2016).

Profesor Milenko Stefanović je sahranjen danas na Novom groblju u Beogradu.

