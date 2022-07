VEĆINA NA ULICI I U PREVOZU JE POZITIVNA ALI OVO ME IZNENADILO Dr Udovičić otkriva: Koliko će kovid još trajati i na šta da pazite

BEOGRAD - Korona me nije iznenadila, jer mi koji se bavimo ovim poslom znamo koliko dugo traju ovakve epidemije. Rekao sam da će ova trajati četiri godine, mada mišljenja sam da će trajati i duže.

Mi jednostavno moramo da naučimo da živimo s tim, i sigurno će je biti i sledeće godine. Jedino što me je iznenadilo u ovom trenutku je što je ovaj talas malo poranio, očekivao sam da tek dođe krajem avgusta, kaže za Blic doc.dr Ivo Udovičić, komandant Vojne bolnice Karaburma.

Kako objašnjava, virus uveliko cirkuliše i kod određenog dela populacije izaziva probleme, mada, iako su mnogi postali otporniji na virus jer je mutacijom i sa dolaskom omikrona oslabio, s druge strane pravi problem i zdravstvenom i ekonomskom sistemu.

foto: Ana Paunković

-Najlakše je da prestanemo da pričamo o virusu i da prikazujemo brojke, ali mi to ne možemo uraditi, kao što ne možemo ignorisati postojanje virusa. Zato moramo napraviti strategiju, kako da živimo sa ovim virusom jer je i dalje tu, pa su nam sada s jedne strane ugroženi oni sa pridruženim bolestima, a sa druge moramo čuvati naše pacijente u bolnicama kako im mi ne bismo doneli virus.

Ono što je dobro za omikron i sve njegove podvarijante, bez obzira kako se on zvao, ono što je karakteristično je da se svaki novi soj lakše prenosi i brže dovodi do zaražavanja, ali je klinička slika ista i ona se ne menja.

- Ne znam kako je u drugim bolnicama, ali generalno pratim šta se dešava i kod nas i u inostranstvu, mi nemamo više mladih i radno sposobnih koji su u bolnici samo zbog kovida. Ako je neko mlađi u bolnici zbog korone, on obično ima tu još neku pridruženu bolest, ili je srčani bolesnik, ili dijabetes, ili je onkološki pacijent - objašnjava dr Udovičić.

foto: Zorana Jevtić

Kako dalje pojašnjava, bolnica Karaburma trenutno radi sa 40 odsto kapaciteta, ali će kapaciteti ako bude potrebno biti prošireni.

-Smatram da će za leto biti dovoljno to što radimo mi, i ove tri bolnice u Batajnici, Kruševcu i Novom Sadu. Lečenje ovih pacijenata je sada kraće, i traje negde osam dana, a prosek lečenja pacijenata u delta i sa onim drugim sojevima je bio znatno duži. U više od 90 odsto pacijenata uglavnom su ljudi starije životne dobi, sa dosta hroničnih bolesti. Mi čak imamo i one koji imaju 80 godina ali nemaju puno komorbiditeta, pa čak i oni kad dobiju koronu to lakše sada prebole. Problem su nam dve kategorije ljudi, stariji i teško bolesni i polupokretni i nepokretni, objašnjava dr Udovičić.

Pik će trajati tri nedelje

Prema rečima dr Udovičića mi smo sada u piku epidemije koji će trajati tri nedelje, te podvlači, da je od izuzetne važnosti da vodimo računa o starijima kojima virus može napraviti problem.

-Kada nije pik, kada je nizak intenzitet virusa i cirkulacije, tu još i možemo da budemo opušteniji, ali kada je pik epidemije, a mi smo sada na početku pika koji će trajati tri nedelje sigurno, mi moramo preduzete mere. Međutim, ne mere ne treba da propisuje država da, jer ne može država da propiše meru kako će se unučad ili kako će se deca ponašati prema svojim bakama i dekama, to mora biti lična odgovornost, bar dok je pik epidemije. Sada je ogromna verovatnoća da je neko od članova porodice pozitivan a da i ne zna, i lako donese kući virus, dodaje dr Udovičić.

foto: Nemanja Nikolić

Na ulici, u kafiću, restoranu, ili na bilo kom mestu, zbog lakog prenosa virusa, postoji verovatnoća da se zarazite, a da kasnije ne dobijete nikakve simptome.

- Ogromna je verovatnoća da je neko pozitivan iako nema nikakve simptome, e zato je sada važno biti oprezan zbog drugih koji su ugroženi. Moraju mlađi, kada ulaze kod stare, nepokretne i hronične bolesnike, moraju da nose masku N95 ako imaju. Na kraju stavite i običnu masku, samo nekako pokušajte da zaštitite te ljude. Perite ruke, alkoholom isperite, održavajte im higijenu, zadržavajte se kod njih kratko onoliko koliko morate i to nam je sada važno u ovom piku i može nam pomoći da zaštitimo njih - kaže on i zaključuje:

- Većina ljudi, koja je u gradu, prevozu, na ulici, u restoranima, je pozitivan sigurno, a da ne znaju i oni jedni drugima to prenose. Budite oprezni i svesni da ste možda pozitivni pa nekome možete preneti virus, a stariji bi takođe trebalo da znaju da su u potencijalnom riziku. Sve je sada na ličnoj odgovornosti, poručuje dr Udovičić.

Kurir.rs/Blic