IZ DANA U DAN SVE TOPLIJE: Danas kiša samo u OVIM DELOVIMA SRBIJE, a za vikend tropske vrućine

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo.

Samo se u planinskim predelima na jugu sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili pljuskovi.

foto: RHMZ Printscreen

Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 11 do 20, najviša od 30 do 34 stepena Celzijusa.

foto: RHMZ Printscreen

Prognoza za naredna tri dana

Četvrtak

Sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 14 do 21 stepen, najviša dnevna od 31 do 34 stepena.

Petak

Sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 21 stepen, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.

Subota

Sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 22 stepena, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.

(Kurir.rs)