STIŽE NOVI TROPSKI PAKAO! Narednih dana temperature i do 38 stepeni, noći će biti vrele, a evo kad se očekuje osveženje

Još jedan u nizu toplotnih talasa doneće tokom vikenda pakleno vreme sa temperaturama i do +38 u pojedinim delovima Srbije, a temperature narednih dana ni noću neće padati ispod +20 stepeni u većem delu Vojvodine i u Beogradu.

Meteorolozi su najavili da će do subote biti sunčano i veoma toplo uz razvoj dnevne oblačnosti i da će se maksimalna temperatura u četvrtak biti od 32 do 36°C, a u petak i u subotu od 33 do 37°C.

Tek u nedelju se prema prognozama očekuje promenljivo oblačno i malo svežije vreme, a ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Početkom sledeće sedmice biće toplo, ali nestabilno sa pljuskovima sa grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske oluje i nepogode.

- Maksimalna temperatura u četvrtak do 34°C dok će u petak i u subotu biti i preko 35°C. U nedelju promenljivo oblačno i malo svežije sa pljuskovima i grmljavinom. Početkom sledeće sedmice toplo, ali nestabilno sa pljuskovima sa grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske oluje i nepogode - objavio je "Weatrher2Umbrella".

Meteorlog Đorđe Đurić navodi da će maksimalna temperatura u četvrtak i u subotu biti i iznad 35°C, a najvrelije biće u petak uz maksimalne temperature i do 38°C.

- Noći do četvrtka će biti vrlo ugodne, u mnogim predelima i sveže, da bi petak i vikend ponovo doneli tople noći i to u Beogradu i na severu Srbije i tropske sa vrednostima iznad 20°C - poručuje Đurić.

Drugog dana vikenda očekuje se promenljivo oblačno vreme i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske oluje i nepogode.

Blago osveženje spustiće temperature na vrednosti oko 30°C, ali ovo osveženje će kratko trajati i već oko 8. avgusta ponovo se biti sunčano i veoma toplo vreme uz temperature od oko 35°C, ali opet ne zadugo.

- Kad su padavine u pitanju, tokom ove sedmice uglavnom suvo, uz pljuskove tek na samom kraju nedelje, ali oni će i tada kao i prethodnih puta biti veoma neravnormerno raspoređeni - poručio je meteorolog.

