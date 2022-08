DNEVNIK TESLINOG OCA KRIO TAJNU: Godinu dana pre rođenja naučnika dogodilo se nešto zbog čega ćete ostati BEZ REČI!

Nikolu Teslu oduvek su nazivali “čudom na zemlji”, “neshvaćenim i posebnim genijalcem”, a njegova bezvremenska otkrića u tolikoj meri su zadivila svet da su se o njemu raspredale raznorazne teorije od one “da je poslat od samog Boga”, pa sve do one da “nije sa ove planete”.

Da je teorija o “Božjem poslanju” ipak izvesnija, neki bi se složili, otkrio je dnevnik Teslinog oca, sveštenika Milutina, koji je ovaj zapis napisao tačno godinu dana pre rođenja svog sina.

" Lepi fenomen daje prostome narodu povoda od svake ruke suditi, umnijemu zritelju pak ostala je muka ta što ga se nije mogao sit nagledati, jer ovo pojavljenje Božije prirode toliko je trajalo, koliko bi čovijek mogao tako rekuć šinuti dlanom o dlan.

Juče bila je vrućina velika i vozduh ladan, nebo se smješilo i zvijezde sjajile kako igda; najedanput, blisnu od strane istoka, i kao kad bi zabuktalo trista luča potegnu na zapad, zvijezde ukloniše se, i bi reći sva priroda stade; pojavljenje pak preko svoda neba prolazeći činilo se je tako blizu, kao da bi ga iz praće dovatiti mogao, a čulo se je kao daleki vodopad i prosipajući od sebe varnice ostavljalo je modre pruge za sobom, i kad je šmrknulo za prvi brijeg, zaorilo se je tamo, kao da bi se srušila kakva velika kula, a odjek protezao se je u Velebitu na južnoj strani zadugo.

Zatijem obuze časkom pomrčina i mirijade svjetila nebesnija ostadoše preblijeđene od lica ovog malog Božijeg fenomena", napisao je u svom dnevniku otac Milutin.

Zanimljivo je to što Milutin Tesla izveštava o “Božjem fenomenu” 30. juna 1855. godine po starom kalendaru. Taj fenomen pojavio se nad Smiljanskom dolinom na Petrovdan te godine. Posle godinu dana, sledeće 1856. godine, rodio mu se sin Nikola.

Pišući svoju autobiografiju, Nikola Tesla za svog oca kaže:

"Veoma učen čovek, pravi prirodni filozof, pesnik i pisac, a za njegove propovedi se govorilo da odišu rečitošću, poput one Abrahamove u Santa Klari. Posedovao je čudesno pamćenje i često je recitovao dugačke tekstove na nekoliko jezika. Često je u šali govorio da može da rekonstruiše neke od klasika ukoliko se izgube, recitujući njihova dela. Njegov stil pisanja je izazivao divljenje. Njegove rečenice su bile kratke i jezgrovite, a on je bio vrlo duhovit i satiričan".

Prota Milutin Tesla je nekoliko godina slao dopise "Srpskom dnevniku" koji je izlazio u Novom Sadu, gde je pisao o svim aktuelnim problemima (školstvo, sveštenstvo, bolesti, vremenske nepogode...) koji su zadesili srpski narod iz kraja u kojem je tada živeo. Tvrdi se da je Milutin Tesla sem navedenih dopisa pisao i u drugim novinama.

