DRUG ME JE ZATVORIO, UKOČILA SAM SE! Psihoterapeut za Kurir TV o potresnim ispovestima žena koje nisu znale da su SILOVANE

U Srbiji se više od 40 odsto žena plaši silovanja, a 10 odsto odsto ispitanih izloženo je nekoj formi seksualnog uznemiravanja, nasilja ili čak silovanja, pokazali su rezultati prvog Nacionalnog istraživanja o nasilju prema ženama i devojčicama u javnom prostoru.

Mnoge od njih nisu spremne da to podele sa drugima jer, kako su navele, osećaju stid i nemaju poverenje da će ih neko zaštiti ukoliko progovore.

Ćulafić je ispričala da je imala slučaj gde devojka nije bila svesna da je u srednjoj školi bila silovana.

- Ovo je važna tema jer žene ponekada ne znaju da su silovane. Desilo mi se jednom na terapiji, imala sam slučaj mlade devojke koja je u srednjoj školi silovana a to nije prepoznala. Ispričala je tad "Mene je drug zatvorio, ja sam se ukočila, imali smo odnos.. Ja to nisam želela, ukočila sam se i onda sam pristala na to". Čovek kada se ukoči onda je u tom survivor modu. Žene smatraju da ako nisu pružile otpor, da nisu onda silovane. Stid ih je, plaše se da prijave i plaše se okruženja i osude. Silovanje najčešće rade ljudi koji nas poznaju. To može biti i naš dečko - ispričala je Ćulafić.

