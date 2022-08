DOK JE LJUDI KAO ŠTO JE DIJANA SRBI U INOSTRANSTVU NEĆE ZABORAVITI KORENE: Ovi ljudi u Americi rade nešto što će vas ODUŠEVITI!

Kako žive Srbi u Americi, tačnije u San Dijegu i na koji način uspevaju da sačuvaju maternji jezik od zaborava i svoju decu upoznaju sa Srbijom ispričala je gošća Kurir televizije Dijana Perić iz San Dijega.

Centar osnovan je u junu 2019. godine kao izraz potrebe i želje naših ljudi za ustanovom koja će negovati našu tradiciju, jezik i baštinu. Škola srpskog jezika i kulture počela je sa radom 20. januara 2020. godine.

- U San Dijegu živim 12 godina, a Srpski kulturni centar postoji od 2019. godine, kao potreba roditelja da decu uče našoj srpskoj tradiciji, jeziku i kulturi. Zbog korone smo nastavu organizovali onlajn, kao i u svim školama. Nastavili smo da časove organizujemo u parku sa dosta aktivnosti - rekla je Dijana Perić i dodala:

- Naša škola svake godine upiše od 50 do 60 učenika. Mislim da je to odlilno. Naše grupe dece su od 3 do 14 godina - istakla je Dijana.

Takođe, u školi rade nastavnice koje su osnovne studije završile u Srbije, ali su nastavile da se usavršavaju u Americi. Svaka nastavnica poseduje licencu za predavanje po programu "Azbukum", kao i visok nivo motivacije i kreativnosti u radu sa učenicima.

