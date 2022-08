AUTO BG TABLICA IŠARAN U KNINU: Došli u rodni grad na odmor, sačekala ih jeziva poruka, ali NAJVEĆI ŠOK usledio u policiji (FOTO)

Porodica iz Australije, koja je došla na letovanje u rodni Knin u Hrvatskoj, prilikom izlaska iz kuće zatekla je uznemirujući prizor.

Na automobilu beogradskih registracija, koji su pozajmili od muževog brata, koji je bio parkiran pred njenom porodičnom kućom, zatekli su išarani natpis "Za dom".

Sve se prema njihovim rečima dogodilo u sredu uoči obeležavanja "Oluje".

Žena i njen suprug, koji je poreklom Srbin, decenijama žive u Australiji, a u Kninu letuju svake godine. Do sada nije imala sličnih iskustava.

- Ovo se prvi put dešava. Parkirali smo auto ispred kuće. Kad sam ujutru izašla, imala sam šta da vidim. Imam osećaj da je to najnormalnija stvar za sve ovde, ali to nikako ne može biti normalna stvar u 21. veku. Policija je sačinila zapisnik, ali to je materijalna šteta i košta - rekla je žena za 24sata.hr.

Dodaje da ljudi koji su ostvareni ne rade ovakve stvari.

- To su besposleni ljudi. Ne znam šta očekuju da uradim? Možda je trebalo da na drugoj strani napišemo "Spremni" da bude kako treba? Obično se uopšte ne bih uznemirila, ali ovo mora da prestane u nekom trenutku - dodaje žena.

Rekla je da su im u policiji napomenuli da takve stvari uglavnom rade deca i da ih je to još više zaprepastilo.

- Ako je to tačno onda zaista živimo u veoma pogrešnom društvu. Još je tužnije jer ta deca nisu ni živela u tom sistemu, nisu bili učesnici, niti deo plana. Stvarno strašno, dođemo ovde, potrošimo pare, uložimo u kuću, a onda te dočekaju ovakve stvari. Kad se to desi, onda čovek malo razmisli koliko je to zapravo ispravno - zaključuje žena koja se sa suprugom Srbinom preselila u Australiju još 1996. godine.

Iz PU šibensko-kninske potvrdili su da su primili dojavu o oštećenju vozila srpskih registracijskih oznaka, a koje koristi hrvatski državljanin.

- Policijski službenici izašli su na teren kako bi utvrdili činjenice i prikupili dokaze te se sprovode istrage s ciljem otkrivanja i pronalaska počinitelja - saopšteno je iz policje.

(Kurir.rs/24sata.hr)