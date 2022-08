STIGLO OSVEŽENJE! Na snazi meteo alarm zbog vremenskih nepogoda: Ovde se očekuju pljuskovi, grmljavina i grad! TEMPERATURA U PADU

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, na istoku i jugu Srbije i sa sunčanim intervalima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i većom količinom padavina, u zoni pljuska i jak vetar. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura kretaće se od 16 do 21, a najviša dnevna od 30 na severu do 35 stepeni na jugu i istoku.U Beogradu će biti promenljivo oblačno povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 19 do 21, a najviša dnevna oko 32 stepena.

RHMZ izdao je upozorenje za područje Srbije i jedno za Beograd zbog kratkotrajnih vremenskih nepogoda koje se očekuju danas i sutra.

Upozorenje za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode.

"Danas i sutra lokalno se očekuju obilne padavine i grad, u zoni plјuska i jak vetar", upozorio je RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

Upozorenje za Beograd na kratkotrajne vremenske nepogode.

"U pojedinim delovima grada moguće su kratkotrajne vremenske nepogode praćene gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom u zoni plјuska", navodi se u upozorenju RHMZ-a.

Upaljen meteo alarm

Zbog kiše, grmljavine i ekstremno visokih temperatura na snazi je danas narandžasti i žuti meteo alarm.

Narandžasti meteo alarm upaljen je za delove zapadne i jugozapadne Srbije, kao i za područje Šumadije, a meteorolozi su prognozirali kišu i grmljavinu u ovim krajevima. Kada je na snazi narandžasto upozorenje to znači da je vreme opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na sajtu RHMZ-a.

U ostalim delovima Srbije, zbog kiše, grmljavine i visokih temperaratura na snazi je žuti meteo alarm, što znači da vreme potencijalno može biti opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objašnjavaju iz RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U utorak niža i prijatnija temperatura uz razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Dnevne temperature bi bile malo ispod 30°C u većini krajeva. Vetar slab severnih pravaca, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, a maksimalna od 27°C na severu do 33°C na jugu Srbije. Uveče je moguća pojava kratkotrajne kiše. Temperatura u 22h od 18°C do 23°C.

U sredu i četvrtak prijatnija temperatura uz dnevni razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

U petak i za idući vikend ponovo sve toplije prema današnjoj prognozi.

(Kurir.rs)