E-RECEPTI I U PRIVATNIM USTANOVAMA: Nastavlja se digitalizacija zdravstva, dr Đerlek objasnio šta to znači

Ministarstvo zdravlja nastavlja sa digitalizacijom, od zakazivanja pregleda, preventivnih pregleda, do e-kartona.

I lekari u privatnim zdravstvenim ustanovama moći će uskoro da izdaju e-recepte i da se sa državnim integrišu u jedan informacioni sistem, rekao je za državni sekretar u Ministarstvu zdravlja doktor Mirsad Đerlek.

To znači i da građani koji se leče u privatnim klinikama više neće morati da nose kopije medicinske dokumentacije sa dijagnozom i propisanim lekovim izabranim lekarima u domovima zdravlja da bi im izdali elektronske recepte.

"E-recept proširujemo sa izabranog lekara na specijaliste i povezaćemo sa privatnim sektorom kako bismo imali uniformni sistem kada su recepti u pitanju", rekao je Mirsad Đerlek.

U Srbiji je, prema rečima državnog sekretara, registrovano oko 168 zdravstvenih ustanova kao što su opšte i specijalne bolnice i oko 1.900 drugih zdrastvenih subjekata kao što su poliklinike i ordinacije.

"Na ovaj način imaćemo mnogo bolju uvid šta se i koliko propisije, jer se to odražava i na kvalitet lečenja. Mi do sada nismo imali uvid u to šta propisuju lekari u privatnom sektoru", objašnjava Đerlek.

Državni sekretar naglašava da se na taj način ne zalazi u sitem plaćanja.

"Ne smemo opteretiti državu već sa istom količinom novca. Naš zdrastveni sitem je izuzetno skup i moramo da se uklopimo u ono šta dobijamo iz budžeta. Ostaće isto samo sa onim ustanovama sa kojima je Republički fond sklopio ugovor, i tu će biti besplatno podizanje lekova, tamo gde nije potpisan pacijent će snositi teret plaćanja. Ovo će biti probni balon čija je svrha pre svega za dobrobit pacijenata. Lekar u privatnoj praksi neće više duplirati lekove, već će imati uvid i dati samo onu terapiju koja je potrebna", rekao je Đerlek za RTS.

Krajnji cilj je da dođe do integracije državnog i privatnog sektora, ali to je, dodaje, izuzetno skup proces.

"Ima puno privatnih subjekata, a mi nemamo uvid šta se prepisuje, videćemo da li su neki lekovi s pravom propisani ili ima zloupotreba, i na taj način ćemo ostvariti i uštede", rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

Sledeći projekat, kada je reč o digitalizaciji u zdravstvu je e-karton kako bi uvid u tok lečenja imali i lekari u privatnom i u državnom sektoru.

(Kurir.rs/RTS)