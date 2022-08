MLADOŽENJA DOŠAO KOD ŠNAJDERKE DA SKRATI ODELO 2 SATA PRE VENČANJA: Hit polemika na Tviteru, a zbog komentara svi umiru od smeha!

Često se dešava da ljudi negde kasne, ali se pojedini ne nerviraju preterano zbog toga ili čak ne nastoje da se negde pojave na vreme ili da obave nešto na vreme.

Naime, na Tviteru se pokrenula polemika oko jednog tvita.

- Došao lik kod šnajderke u 11 da skrati sako za venčanje koje mu je u 13 sati... Stvarno bih volela na jedan dan muški mozak da imam - napisala je autorka u tvitu i pokrenula lavinu komentara.

- Na dan moje svadbe išao sa kumom da odvezemo auto na kićenje. Požalio mi se da mu kaiš ne drži dobro ni na poslednjoj rupi. Svratili kod obućara, kažem da treba kumu još jedna rupa na kaišu za svadbu... Pita obućar kad je svadba, rekoh: "Počela je" - piše u prvom komentaru, a u drugom stoji:

- Nije to ništa, ja radim u butiku i došla je devojka oko tri da kupi haljinu za maturu koja je u 7, a pre toga ima šminku i frizera, ali još nije našla nešto da joj se sviđa.

- Bogme i mlada koja ga nije detaljno odavno pregledala komplet obučenog mi je sumnjiva. Gde takvog bez nadzora.

- On je mislio da je dužina sakoa ok, ali je mlada izvršila završni pritisak i on šta će nije imao izbora - dodala je autorka tvita.

- Znam jednu što je otišla u solarijum na dan mature da pocrni pa je otišla na maturu crvena kao skuvan jastog - napisao je jedan korisnik ove društvene mreže.

