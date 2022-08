1. PUT SE NE UMIRE OD KOVIDA VEĆ SA KOVIDOM: Dr Perišić upozorava na novi talas korona virusa

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš Zoran Perišić rekao je da su brojke neumoljive i govore da smo usred novog talasa korona virusa.

"U Nišu su juče registrovana 352 novozaražena pacijenta, što je najviše u ovom talasu. U bolnici u Kruševcu ima 176 pacijenata, koji ne leže zbog kovida nego sa kovidom, napomenuo je Perišić. Prvi put od kada je bolest ušla u naše živote, ne boluje se i ne umire zbog kovida već zbog pridruženih bolesti", ističe Perišić.

Taman kada smo pomislili da smo koroni "videli leđa", brojevi novozaraženih na dnevnom nivou govore drugačije.

Posle dužeg vremena, ispred kovid ambulanti su redovi za testiranje, a zbog većeg broja pacijenata pojedine ambulante su uvele 24-oročasovna dežurstva. Rezultati kažu da je svaki drugi testirani pacijent zaražen.

Doktor Zoran Perišić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš rekao je za RTS da su brojke neumoljive i govore da smo usred novog talasa korona virusa.

"U našim kovid objektima, u bolnici u Kruševcu je 176 pacijenata, to su ljudi koji ne leže zbog kovida nego sa kovidom. To su hronički pacijenti zbog drugih bolesti i prvi put od kada je bolest ušla u naše živote, ne boluje se i ne umire zbog kovida već se umire zbog pridruženih bolesti. U proseku to su stariji ljudi - stariji od 65 i 70 godina, nije iznenađenje da budu stariji od 85 i 90 godina", napominje Perišić.

Osnovne bolesti su neurološke, pacijenti posle šlogova, ortopedske, pacijenti posle operacija, zatim tu su kardiološki pacijenti sa srčanom slabošću ili pulmološki pacijenti koji dugo boluju od plućnih bolesti.

Izneo je podatak da je u Nišu juče bilo više od 1.500 pregleda pri ambulantama doma zdravlja.

Broj vakcinisanih je nešto veći od 100, u jednom ovako velikom gradu, to je zanemarljivo, istakao je Perišić.

Kod dece blaga klinička slika

"Unutar obejkata Kliničkog centra imamo kovid na pedijatriji i ginekologiji, nakon otpuštanja tri porodilje juče, ostale su još dve porodilje, klinička slika kod njih je blaga, bebe se rađaju zdrave i trudimo se da ih što pre posle porođaja pustimo kući", rekao je dr Perišić.

Imamo odojčad i decu starosti pet, deset ili 15 godina, pravilo je da je kod svih njih laka klinička slika, dodao je on.

Veći broj dece bi mogao da ostane u kućnim uslovima, ali u situaciji kada imamo dovoljno mesta i lekova možemo da ih hospitalizujemo, napominje Perišić.

Dnevno se pregleda oko 100 pacijenata upućenih na infeltivnu kliniku, koja služi kao trijažni centar, ono što je za hospitalizaciju upućuje se u kovid objekat u Kruševcu.

O vakcinaciji i četvrtoj dozi

Analizirao sam prisustvo vakcinisanih među ukupnim brojem hospitalizovanih u Kruševcu i brojka nešto preteže na stranu nevakcinisanih, ali govorimo o starijoj populaciji - tu je procenat još manji, kaže doktor Perišić.

Preporuka je da hronični pacijenti i stariji od 60 ili 65 godina prime četvrtu dozu vakcine, rekao je Perišić.

(Kurir.rs/RTS)