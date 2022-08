KALABIĆ JE BIO KOLJAČ! Potresna ispovest za Kurir TV: Hranili su kokoške zaklanim ljudima, godinama nisam mogla da jedem piletinu

Slađana Svorcan rođena je u Kolarima 1938. godine, u mestu odakle je i Nikola Kalabić. Slađana je za Kurir televiziju ispričala da je lično videla kakve je sve zločine počinio Kalabić.

Kaže da je Kalabić bio koljač koga su se svi bojali, a zbog doživljenih trauma, ističe da je sve do puberteta imala probleme sa zdravljem.

- Ja sam se rodila u Kolarima, mestu gde je i Kalabić bio. Moj otac je bio sveštenik i morao je da napusti to mesto jer bi ga četnici zaklalali jer je opevao i one koje su oni ubijali i one koji su stradali. Lično sam ga svojim očima gledala, to je koljač kog su se svi bojali. On nije išao normalno, već sa krvavim nožem. Gledala sam kad su jednu ženu zaklali ispod trešnje, i to nije bilo dovoljno, već su je vezali ispod trešnje da svi gledaju. Ona je služila za nauk. Strava božja. Kada sam to čula i pročitala, a svojim očima sam sve to videla, imala sam šokove do kraja puberteta - ispričala je baka Slađana.

Baka Slađana kaže da godinama nije mogla da jede piletinu, jer su Kalabić i ostali četnici puštali kokoške da kljucaju ljude koje su oni zaklali.

- Zakolju nekoga pa ga donesu u Kolare, pa ga stave na klupu da ga kokoške kljucaju. Godinama nisam mogla da jedem pileće meso. To je stravično koliko je bilo klanja, ja kad sam ovo pogledala da su ga rehabilitovali ja sam se šokirala - ispričala je za Kurir televiziju Slađana Svorcan.

