VOĆE BEZ OSTATAKA PESTICIDA U MAXI SUPERMARKETIMA

Specijalne sorte lubenica i dinja koje se mogu pronaći u Maxi supermarketima širom zemlje, prvi su artikli u Srbiji sa zvaničnim sertifikatom i žigom garancije „Bez ostataka pesticida“. Ova inovacija na tržištu rezultat je dugogodišnje saradnje kompanije Delez Srbija i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i strategije kompanije u oblasti zdravije ishrane. Specijalne sorte lubenica i dinja dolaze iz Ašanje sa poljoprivrednog gazdinstva Gorana Blanuše i prvi su u nizu artikala bez ostataka pesticida koji će se u narednom periodu naći na rafovima ovog trgovinskog lanca.

Upravo je Poljoprivredni fakultet, kao vodeća visokoobrazovna ustanova u oblasti poljoprivrede i srodnih nauka, ali i učesnik u ovom projektu, bio domaćin panela na temu postavljanja inovativnih standarda bezbednosti hrane u primarnoj proizvodnji, a na njemu su učestvovali prof. dr Ilija Đekić, šef katedre za Upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane Poljoprivrednog fakulteta, Nemanja Nenić, rukovodilac kvaliteta i integriteta proizvoda kompanije Delez Srbija i Goran Blanuša, poljoprivredni proizvođač.

Panelisti su javnosti predstavili nove tehničko-tehnološke mere primenjene u ovom proizvodnom procesu, koje su dovele do eliminacije ostataka pesticida u voću, sa akcentom na važnost stroge kontrole kvaliteta i bezbednosti hrane i to u svim segmentima – od uzgoja, preko distribucije i skladištenja, do pozicioniranja u prodavnicama.

Poljoprivredni fakultet kao vodeća naučna ustanova u Srbiji u oblasti proizvodnje hrane u celokupnom lancu snabdevanja je ponudila domaćoj industriji hrane jedan inovativan pristup upravljanja bezbednošću hrane. Koncept „Bez ostataka pesticida“ je pristup koji podrazumeva proveru dobre poljoprivredne prakse kod primarnih proizvođača zajedno sa laboratorijskim analizama koje imaju za cilj da potvrde da proizvodi ne sadrže ostatke pesticida. Na taj način, fakultet kao nepristrasna ustanova omogućuje poljoprivrednim proizvođačima da ukoliko zadovolje stroge kriterijume dobiju sertifikat i postanu nosioci žiga garancije „Bez ostataka pesticida“ - objasnio je prof. dr Ilija Đekić, šef katedre za Upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane Poljoprivrednog fakulteta.

Saradnja sa domaćim gazdinstvima, sveobuhvatan proces kontrole od polja do trpeze kao i stalne inovacije aktivnosti su u koje kompanija Delez Srbija kontinuirano ulaže kako bi do kupaca stigli provereni i kvalitetni sveži proizvodi. Tako je kao svoj strateški cilj postavila redukciju upotrebe i količine pesticida u voću i povrću, te kroz saradnju sa Poljoprivrednim fakultetom razvila inovativni koncept „Bez ostataka pesticida“. Kao rezultat spoja nauke i privrede ovaj koncept obuhvata primenu novih tehnologija u proizvodnji voća i povrća kojim se obezbeđuju proizvodi koji ne sadrže ostatke pesticida.

Kao lider na tržištu trudimo se da kontinuirano prevazilazimo očekivanja naših kupaca koji su navikli da u okviru Maxi pijace uvek mogu da pronađu proveren i kvalitetan svež asortiman. Svesni odgovornosti koju imamo neprestano ulažemo napore da na tržištu budemo kreatori dobre prakse i obezbedimo zdravije voće i povrće visokog kvaliteta. To je, pre svega, rezultat dugogodišnjeg rada i partnerstava sa lokalnim proizvođačima ali i kontinuiranog ulaganja u inovacije u saradnji sa brojnim stručnjacima i akreditovanim institucijama. Jedna od njih je upravo „Bez ostataka pesticida“ koncept zahvaljujući kom smo omogućili da se u našim prodavnicama sada može pronaći voće bez ostataka pesticida. Za sada je ovaj koncept primenjen u proizvodnji lubenica i dinja sa lokalnog gazdinstva Blanuša sa krajnjim ciljem obezbeđivanja širokog asortimana voća i povrća bez ostataka pesticida, tačnije gde god nam način uzgoja i proizvodnje to omogućavaju – izjavio je Nemanja Nenić, rukovodilac kvaliteta i integriteta proizvoda kompanije Delez Srbija.

Poljoprivredno gazdinstvo Blanuša iz sremskog sela Ašanja jedno je od 200 domaćih proizvođača voća i povrća koji partnerski sarađuju sa kompanijom Delez i čiji se proizvodi nalaze na pijacama Maxi supermarketa. Razvijajući i šireći svoju proizvodnju zajedno sa ovim trgovinskim lancem, Blanuša danas predstavlja najvećeg proizvođača lubenica na Balkanu. Na ovom imanju uzgajaju se i specijalne sorte lubenica - besemena, sa narandžastim srcem, žutim srcem, žuta sa žutim srcem, kao i dinja - kraljevske, limun i bele dinje. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji razvijenoj od strane Poljoprivrednog fakuleta i primenjenoj u procesu njihove proizvodnje, upravo ove sorte prvi su artikli koji nose sertifikat i žig garancije „Bez ostataka pesticida“.

Bila mi je izuzezno velika čast da budem učesnik u ovom pionirskom poduhvatu na našem tržištu. Sa kompanijom Delez sarađujem već godinama unazad i do sada smo zajedno napredovali i rasli u svim segmentima, tako da nisam imao nikakvu dilemu kada su me pozvali da budem prvi koji će na svom gazdinstvu uzgajati sorte po novoj tehnologiji koja omogućava da finalni proizvodi budu bez ostatka pesticida. Ponosan sam što smo u tome uspeli i što će upravo lubenice i dinje sa moje njive biti prve koje nose sertifikat „Bez ostataka pesticida“ na tržištu – istakao je Goran Blanuša, poljoprivredni proizvođač.

Partnerski odnos sa lokalnim dobavljačima i pružanje kupcima širokog asortimana domaćeg voća i povrća sa najboljih lokalnih farmi, strateški su model poslovanja kompanije Delez Srbija. Zajedno sa više od 200 proizvođača voća i povrća u Srbiji, Delez Srbija u kontinuitetu podiže nivo kvaliteta i unapređuje asortiman u svojim prodavnicama. Sa lokalnim dobavljačima svakodnevno radi na unapređenju procesa proizvodnje, kvaliteta i bezbednosti proizvoda, i to kroz konsalting, obuke i podršku dobavljačima kako bi zajednički nastavili sa unapređenjem kvaliteta proizvoda i nivoa usluga.

Tako je primenom novih inovativnih tehnologija u procesu proizvodnje kao i postavljanjem standarda u kontroli pesticida, Delez Srbija nastavila sa kontinuiranim unapređenjem asortimana po merilima modernog kupca i poverenjem koje gradi duže od 20 godina.

