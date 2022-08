DIGLI CENE U NEBESA! Za ručak u restoranu od 3.520 do 5.100 dinara, ZNA SE KOJI GRAD JE NAJJEFTINIJI ZA HRANU! (FOTO)

Hrana u restoranima u gradovima širom Srbije je poskupela u odnosu na pre koji mesec, dok su ugostiteljske usluge skuplje za čak 12 odsto u odnosu na jun prošle godine, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Kurirova analiza cenovnika hrane u većim gradovima u Srbiji pokazala je da, u zavisnosti od toga koji restoran birate, u kom mestu, kao i koliki broj ljudi naručuje hranu, možete proći s računom od 3.520 do 5.100 dinara plus piće.

Redakciji Kurira su se javili čitaoci koji su se prvobitno požalili na nagli skok cene ćevapa u restoranima u Beogradu.

RZS - analiza poskupljenja Salate - 16,4 odsto Variva - 15 odsto Alkoholna pića - 13 odsto Kolači - 12,7 odsto Topla i hladna jela - 12,5 odsto

- Pošto stalno odlazim na ćevape u jedan restoran na Bulevaru kralja Aleksandra, znam da je u januaru ove godine deset ćevapa bilo 900 dinara. Onda odem u martu da poručim ćevape i cena je bila za 100 dinara viša, dakle, deset ćevapa 1.000 dinara. Zatim u aprilu ista porcija košta čak 1.200 dinara, ali ni tu nije kraj poskupljenju - u junu je porcija od deset ćevapa dostigla cenu od 1.400 dinara.

Zabeležen skok Najveće poskupljenje u Vojvodini Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, poskupljenje u Vojvodini je bilo veće od republičkog proseka i iznosilo je 17,4 odsto. U Vojvodini je najviše poskupela hrana, i to za 20,5 procenata, alkoholna pića su poskupela za 17,4 odsto, bezalkoholna pića za 13,9 odsto, a prenoćište za 5,1 odsto.

Pa za taj novac ću kupiti tri kila mesa i sama roštiljati, odustali smo od svake porudžbine ćevapa iz restorana. Zaista su drastična poskupljenja za kratak period - požalila se Kuriru čitateljka S. P. Iako su potrošači odavno primetili i uputili primedbe na znatno poskupljenje roštilja u restoranima, s druge strane, podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su salate te koje su zapravo najviše poskupele u junu ove godine u odnosu na isti period minule.

Analiza RZS pokazala je da su salate poskupele za čak 16,4 odsto, zatim variva za 15 odsto i alkoholna pića za 13 odsto. Na četvrtom mestu su kolači, zabeležen je porast njihove cene od 12,7 odsto, onda topla i hladna jela s poskupljenjem od 12,5 odsto, dok valja spomenuti i da je prenoćište skuplje za 12,1 odsto.

Međutim, i ekipa Kurira je istraživala koliko košta ručak za četvoročlanu porodicu u ugostiteljskim objektima u gradovima u Srbiji i naša računica je pokazala sledeće.

Roštilj, to jest ćevapi, kao jedno od najpopularnijih jela u mnogim našim krajevima, najjeftiniji su u Nišu. Tamo u restoranu porcija od deset ćevapa košta 380 dinara. Ako se odlučite za ručak u ovom gradu i ukoliko sa menija uzmete porciju od deset ćevapa, pomfrit, koji košta 150 dinara, šopsku salatu, koja košta 200 dinara, ili porciju palačinki od 150 dinara, to će vas za jednu osobu koštati 880 dinara plus piće. Ukoliko se odlučite za bezalkoholno piće, ono iznosi od 175 dinara, dok je pivo 220 ili čaša vina 350 dinara. Dakle, samo ručak u Nišu za četvoro bi koštao 3.520 dinara plus piće po želji.

Cenovnik u Nišu Teleća čorba - 180 Ćevapi - 380 Bečka šnicla - 700 Vešalica - 600 Pomfrit - 150 Šopska salata - 200 Srpska salata 200 Palačinke 150 Pivo, 0,25 l 220 Vino, čaša 350 Koka-kola, 0,25 l 175 Voda 0,75 l 190 * Cene izražene u dinarima

Ukoliko istu hranu poručite u nekom restoranu u Beogradu, to će vas koštati po osobi 1.260 dinara, dok bi ručak za četvoro koštao 5.040 dinara plus piće po želji, koje košta od 220 do 480 dinara. Na primer uzevši istu hranu s menija, u restoranima u Novom Sadu za jednu osobu platićete 1.030 dinara, dok bi za četvoro obrok koštao 4.120 dinara.

Cenovnik u Beogradu Teleća čorba - 250 Ćevapi - od 400 do 1.400 Bečka šnicla - 750 Vešalica - 800 Pomfrit - 200 Šopska salata - 310 Srpska salata - 250 Palačinke - 350 Pivo, 0,25 l - 250 Vino, čaša - 480 Koka-kola, 0,25 l 220 Voda, 0,75 l 260 * Cene izražene u dinarima

U Leskovcu bi ovakav ručak za jednu osobu koštao 1.000 dinara, dok bi za četvoro račun iznosio 4.000 dinara plus piće, koje se kreće od 170 dinara za bezalkoholno piće, pa do 330 dinara, koliko košta čaša vina.

Cenovnik u Leskovcu Teleća čorba - 240 Ćevapi - 390 Bečka šnicla - 530 Vešalica - 390 Pomfrit - 150 Šopska salata - 210 Srpska salata - 210 Palačinke - 250 Pivo, 0,25 l - 230 Vino, čaša - 330 Koka-kola 0,25 l - 170 Voda 0,75 l - 170 * Cena izražena u dinarima

Kurirova analiza cenovnika je pokazala da bi ovakav ručak u Zaječaru za jednu osobu koštao 1.160 dinara, dok bi, recimo, četvoročlana porodica morala da iskešira 4.640 dinara plus piće, koje košta od 190 do 350 dinara. Isti obrok u Kragujevcu za jednu osobu bi koštao 1.190 dinara, a za četvoro bi ceh iznosio 4.760 dinara plus piće od 210 do 410 dinara.

Cenovnik u Zaječaru Teleća čorba - 210 Ćevapi - 480 Bečka šnicla - 700 Vešalica - 640 Pomfrit - 170 Šopska salata - 250 Srpska salata - 220 Palačinke - 260 Pivo, 0,25l - 240 Vino, čaša - 350 Koka-kola, 0,25l - 200 Voda 0,75l 190 * Cene izražene u dinarima

Svakako treba naglasiti da su cene u restoranima dalje od centra grada dosta povoljnije, dok postoje restorani u kojima su cenovnici daleko veći od pomenutih.

Cenovnik u Kragujevcu Teleća čorba - 220 Ćevapi - 460 Bečka šnicla - 600 Vešalica - 550 Pomfrit - 180 Šopska salata - 260 Srpska salata - 240 Palačinke - 290 Pivo, 0,25 l - 240 Vino, čaša - 410 Koka-kola, 0,25 l - 210 Voda 0,75 l - 190 * Cene izražene u dinarima

- Cene u marketima i prodajnim objektima naglo su skočile, tako da je normalno da i cene u restoranima budu veće. Cene mesa su izrazito više, ranije je kilogram bio 500 dinara, sada je i preko 800 dinara. Vlasnici restorana formiraju cene hrane i pića prema poskupljenju namirnica. Trenutno su godišnji odmori i dosta ljudi nije tu, tek početkom septembra videćemo da li će promene cena u restoranima uticati na njihovu posećenost - kaže Ančica Dimitrijević, predsednica Udruženja ugostiteljskih i turističkih poslenika Niša.

Cenovnik u Novom Sadu Cena Teleća čorba - 220 Ćevapi - od 400 do 780 Bečka šnicla - 700 Vešalica - 750 Pomfrit - 180 Šopska salata - 250 Srpska salata - 250 Palačinke - 200 Pivo, 0,25l - 230 Vino, čaša - 450 Koka-kola, 0,25 l - 180 Voda 0,75 l - 240 *Cene izražene u dinarima

