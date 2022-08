DRUŠTVENIM MREŽAMA SE ŠIRI OGAVAN TREND U SEKSU! Izazov se zove "svinjsko pečenje", GNUSNO JE ŠTA MOMCI RADE DEVOJKAMA!

Izazov poznat kao „svinjsko pečenje“ u kom momak bira neatraktivnu bucku i snima je tokom seksa, potom u sobu uleću njegovi drugari i grokću kako bi je dodatno ponizili, širi se društvenim mrežama.

Reč je o američkom izumu zvanom „hogging“, odnosno izazovu u kom se grupa mladića, najčešće studenata, takmiči ko će u krevet odvesti najdeblju i najružniju devojku iz kluba. Pritom, čin vođenja ljubav i ponižavanja partnerke treba da dokumentuje prenosom uživo na TikToku.

Iako „hogging“ nije od juče, prisutan je gotovo dve decenije, alarmantno je što poslednjih dana doživljava pravi bum, upozoravaju stručnjaci iz Amerike.

Za razliku od prethodnih godina kad je fora bilo zavesti i odvesti u krevet najgojazniju devojku iz kluba i krišom je snimiti tokom intimnog odnosa, što su studenti sa Univerziteta Kornel iz bratstva Zeta Beta Tau nazvali „svinjsko pečenje“, sada pobeđuju oni koji prenose intimni čin na TikToku - uživo.

Kao da ovo nije dovoljno odvratno, izazov je „unapređen“ pa sada uključuje i iznenadni ulazak prijatelja muškarca, koji seks prekidaju groktanjem sve dok ponižena devojka ne izađe iz prostorije.

Svoje iskustvo sa „hoggingom“ javno je ispričala tiktokerka Megan Mejps, čiji je video pogledalo gotovo dva miliona ljudi. Nakon toga su se javile još neke devojke koje su izrazile sumnju da su bile žrtve „hogginga“.

Tik Tok foto: Profimedia

„Ovo je stvarno grozno“, „Muškarci umeju da budu užasni“, napisali su neki od njih, a jedna korisnica je nakon što je videla ovaj snimak potvrdila svoje sumnje da je i sama bila žrtva „hogginga“.

„Smuvala sam se s jednim tipom koji je očigledno obećao društvu da će me odvesti u krevet. Kad sam ušla u njegovu sobu, videla sam uključen laptop na podu, a on je očigledno hteo da njegovi prijatelji uživo prate sve što je očekivao da će se desiti. Uništila sam im zabavu tako što nisam pristala da idemo do kraja, očigledno je sve trebalo da prekine smeh grupe ljudi na moj račun“, napisala je ta devojka.

Kurir.rs / Alo

Bonus video:

00:21 NAJOPASNIJA TIK TOK IGRA DO SADA POKAZUJE MAŠTOVITOST REGIONA! Živković: Roditelji nezreli, žure da detetu gurnu telefon u ruke