BRODOVI NASUKANI ZBOG NAJVEĆE SUŠE U PROTEKLIH 10 GODINA! Ovo je razlog niskih vodostaja u Srbiji, a ovde je najveći problem

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio je da je nivo Dunava dostigao istorijski minimum i da se na tri lokacije u Srbiji izvode interventni bagerski radovi kako bi se obezbedila plovnost Dunava i Save.

Tomislav Momirović foto: MGSI

Jedna od kritičnijih tačaka na Dunavu jeste sektor Čortanovci, zbog čega je bager "Mlava" počeo s vađenjem nanosa peska, kako bi se obezbedila plovnost reke.

Nasukani brodovi

- Kad je krenula ova energetska kriza, mi smo se maksimalno organizovali jer smo znali da će rečni saobraćaj biti ključan za snabdevanje energentima, ugljem i naftom, i kao što vidite, jedini u Evropi mi nemamo većih problema. Na ove tri deonice imamo kontrolisan rečni saobraćaj, ostali deo Dunava i Save je potpuno slobodan za plovidbu. I to u ovim okolnostima, kad imamo istorijski nizak vodostaj - rekao je Momirović za RTS.

Zbog niskog vodostaja i nepoštovanja upozorenja krajem jula nekoliko brodova se nasukalo. Momirović je ukazao na to da se sada beleži istorijski nizak nivo Dunava i izrazio očekivanje da će radovi na sektoru Čortanovci biti završeni u narednih mesec dana, kod Futoga za sedam do deset dana, a na Savi kod Barica za dve do tri nedelje.

Jugoslav Nikolić Plovidba na Savi i Dunavu nije obustavljana - Dunav je u manjem opadanju, u domenu niskih i srednje niskih vrednosti vodostaja za ovo doba godine. U Srbiji, zasad, nema obustave plovidbe, ali postoje rizične tačke. Najveći problem trenutno je na bugarskom delu Dunava, gde je zbog niskog vodostaja obustavljena plovidba, dok se prevoz uglja iz Rumunije vrši baržama neometano. Na Savi, uzvodno od Beograda, vodostaji se kreću oko istorijski minimalnih vrednosti iz 2003. godine - kaže za Kurir prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ. Jugoslav Nikolić foto: Printscreen/RTS

Za vikend promene

Meteorolog Ivan Ristić kaže za Kurir da se za vikend očekuju obilne padavine na području Srbije, koje će popraviti ovu situaciju.

- Najveći problem u Srbiji za plovidbu jeste na Savi i Dunavu. Sva jezera su skoro na nuli, ali za vikend će biti i do 50 litara kiše po jednom kvadratnom metru. Bitno je da preko jeseni bude padavina kako bi reke porasle i popunile akumulaciju, samim tim će se struja proizvoditi normalno i zimu ćemo dočekati s više električne energije. Veliki problem zbog ekologije može nastati ukoliko se reke sada dodatno zagađuju, tako da svako malo zagađenje može napraviti veliku štetu.

Ivan Ristić foto: Printscreen

Kurir.rs / I. O.

