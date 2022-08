ANA (40) BOLUJE OD TEŠKE BOLESTI I HITNO JOJ TREBA POMOĆ: Na pregled otišla zbog glavobolje i život joj se preokrenuo u sekundi

Ana Miletić (40), kojoj se pre dva meseca život preokrenuo pošto je saznala da ima tumor na mozgu, dobila je novu nadu za izlečenje. Spasonosni lek koji daje mogućnost za oporavak nalazi se u Japanu, a za njega joj je, pak, potrebna ogromna suma novca, dok je vremena sve manje.

Ova lepa žena do nedavno je bila potpuno zdrava. Kako za naš portal priča Anin brat Đorđe Bojović, Ana je vodila zdrav život i nikada nije imala nikakve zdravstvene probleme. Vest o opakoj bolesti sve ih je zatekla, a šok i dalje traje.

- Dva dana je imala jaku glavobolju koja se povlačila na analgetike. Pre toga je isto imala neke manje glavobolje, ali za to nije imala potrebu ni da popije lek. Posle ta dva dana jake glavobolje, javila mi se, pošto radim u Kliničkom centru. Odveo sam je u ponedeljak, 13. juna kod neurologa koji joj je snimio glavu. Ustanovljen je tumor. Iste nedelje, u četvrtak, ona je već operisana na neurohiruškoj klinici u Beogradu. Dvadesetak dana nakon toga smo dobili nalaz koji je ukazao da je to najzloćudniji tumor mozga koji uopšte postoji, sa izuzetno lošom prognozom, sa jako kratkim vremenom koje imamo. Iznenađeni i u bunilu zbog toga, mi smo pokušali da dođemo do nekih informacija šta možemo dalje. U Srbiji nam je rečeno da nakon operacije imamo na raspolaganju samo zračnu i hemio terapiju - objašnjava Đorđe.

foto: Fondacija Budi Human

Saznanje za novu spasonosnu terapiju koja se nedavno pojavila u Japanu, Aninoj porodici, kao i njoj, ulilo je novu nadu.

- Preko Dane Kurjački, mame Luke Kurjačkog koji je pre par meseci preminuo, došli smo do informacije o daljem lečenju. Luka je trebalo da putuje, skupljen je deo novca, ali on nije stigao da ode. Trudimo se da se ne ponovi taj scenario. Nadamo se da ćemo na vreme skupiti novac i stići tamo. Moram da kažem da je vreme od ključnog značaja, imamo ga veoma malo. U pitanju je terapija koju je državna japanska agencija za lekove zvanično registrovala u junu prošle godine, a lek je počeo da se distribuira u novembru. Distribura se na Medicinskom institutu Univerziteta u Tokiju.

Porodica je preko srpske amabasade stupila u kontakt sa klinikom i dvojicom profesora.

- Tražili su nam svu potrebnu dokumantaciju, CT snimke, snimke magneta, sve smo to poslali i nakon njhovog konzilijarnog pregleda Anine dokumentacije, zaključili su da je ona kandidat za njihovu kliniku. Pozvali su nas da dođemo i upitali koji je to najkraći rok u kome mi možemo da dođemo, jer oni znaju prirodu bolesti, znaju koliko taj tumor može da bude agresivan, a imamo jako malo vremena. Ono što je sada kamen spoticanja, jeste novac. Moram da se zahvalim svim ljudima koji su nam stvarno pomogli da skupimo i ovih 60% od ukupne sume za ovo kratko vreme. To nam je dalo i psihološku i moralnu podršku, da možemo da skupimo novac i stignemo na vreme.

foto: Fondacija Budi Human

Ipak, novca je potrebno još, budući da, bez troškova puta i smeštaja, lečenje košta oko 400.000 evra.

- Njeno lečenje u Japanu bi trebalo da traje pet meseci, u kontinuitetu, a za same bolničke troškove treba izdvojiti oko 400.000 evra. Od 1. septembra fondacija neće moći da pokrije troškove puta i smeštaja. Od skupljenog novca se uplaćuje samo ono što bolnica izda kao predračun za troškove lečenja. Za sve ostale troškove, moramo da se snađemo. Dosta tu novca treba. Ali sa druge strane, ako skupimo veći deo sume i za bolničko lečenje, mi smo pobedili - kaže Đorđe.

Ovaj hrabri brat priznaje da još uvek nije svestan da se ovako strašna stvar dešava njegovoj sestri koja je uvek važila za primer osobe koja vodi zdrav život.

- To je bio šok za sve nas. Radim kao lekar, kao specijalista prsihijatrije. I moji roditelji i ja smo pod sedativima i antidepresivima, da bismo mogli da izdržimo sve ovo. Ne postoji drugi način da sve izgurate. Ana je bila neko ko je potpuno zdrav. Nikada nije lek popila, nikad je glava nije zabolela, nikada alergiju nije imala, nikad nijednu povredu niti operaciju imala. Vodila je prilično zdrav život, hrani se zdravo, ne pije, ne puši, vozi bicikl i ide na plivanje redovno. Lekar sam, radim u bolnici i gledam sve i svašta, ali nikad nisam pomislio na svoju sestru.

Podsećamo, u junu mesecu 2022. godine, Ana odlazi na rutinski pregled usled tegoba u vidu umora i glavobolja koje su posebno izražene noću i bude je iz sna.

Operisana je na neurohirurškoj klinici u Beogradu 17. juna 2022. godine. U toku su hemio i radio terapije, ali nakon toga su sve opcije za lečenje u našoj zemlji iscrpljene.

S obzirom da se radi o vrlo agresivnom tumoru, neophodno je da nakon sprovedenih terapija u Srbiji Ana što pre nastavi lečenje na jednoj klinici u Japanu, gde se primenjuje inovativna terapija lekom Delytact.

Sredstva su potrebna za lečenje u inostranstvu, putne i troškove smeštaja tokom lečenja.

Za Anin život! Budimo humani!Pomozimo Ani!

