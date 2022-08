OVO ĆE BITI NAJTOPLIJI SEPTEMBAR DOSAD: Direktor RHMZ otkrio šta nas čeka i kad KONAČNO stiže osveženje

O klimatskim izgledima za septembar za Kurir je govorio prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a.

On je rekao da će septembar pred nama biti sa srednjom temperaturom vazduha do 2 stepena iznad višegodišnjeg proseka.

Srednje septembarske temperature vazduha foto: RHMZ

- Srednja septembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od 19 do 22 stepena, a u planinskim predelima od 11 do 15 stepeni. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za septembar biti od 23 do 25 stepena u nižim predelima, a u planinskim predelima od 13 do 19 stepeni, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od 11 do 14 stepeni, a u planinskim predelima od 5 do 9 stepeni. Prognozira se od 11 (Palić, Požega) do 15 (u Leskovcu) letnjih dana u nižim predelima, a na planinama do 3 (u Sjenici) dana, dok se u nižim predelima prognozira do tri (u Beoradu, Zaječaru, Ćupriji) tropska dana - rekao je on i dodao da se tokom septembra prognozira količina padavina u granicama višegodišnjeg proseka u većem delu zemlje, kao i da se na jugozapadu i jugoistoku se očekuje deficit padavina.

- Prognozira se da će srednja septembarska količina padavina u nižim predelima biti od 45 do 65 mililitara, a na planinama od 60 do 90 mililitara. Očekuje se da u septembru broj dana sa padavinama u nižim predelima bude od 8 (u Negotinu) do 11 (u Požegi, Kraljevu) dana, u Beogradu 9, a u brdsko-planinskim krajevima od 10 dana (na Crnom Vrhu) do 12 (u Sjenici, Kopaoniku i Zlatiboru) dana - naveo je on.

