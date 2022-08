EVO ŠTA DA URADITE AKO BIVŠI PARTNER NE PLAĆA ALIMENTACIJU! Jednu stvar morate OBAVEZNO da čuvate kako biste DOBILI NOVAC

Podaci Republičkog zavoda za statistiku kažu da je prošle godine razvedeno 9.790 brakova, od čega 5.187 sa decom.

Vera Topić, iz Udruženja samohranih roditelja, smatra da u velikom broju slučajeva kada se roditelji razvedu, na neki način napuste svoje dete.

- Ja ne znam šta se to događa sa ljudima, ali veliki broj roditelja kada se razvedu od partenera, razvedu se i od dece. Tu onda nastaju raznorazna izvlačenja da se ne plaća alimentacija, bilo kod majke ili oca. Najčešći povod da otac ne plaća alimentaciju je "ne daš mi dete, ne dam ti ni alimentaciju" ili neće on njoj da da za njene silikone, kozmetiku, frizera. Majke ne daju da ne bi on vodao drugu ženu. To je poražavajuće čuti - rekla je Topić.

foto: Kurir Televizija

U najvećem broju slučajeva mališani su dodeljeni majci. Prema procenama Udruženja samohranih roditelja, kod dve trećine razvoda očevi ne plaćaju izdržavanje za svoje dete, svaki treći redovno izmiruje svoje obaveze. Među majkama koje treba da plaćaju alimentaciju za decu sa kojom ne žive, svaka četvrta ne ispunjava tu vrstu obaveze.

foto: Profimedia

- Problem je što, recimo, majka kaže da joj bivši partner ne plaća alimentaciju, a on na to kaže da joj je novac dao na ruke. Obavezno je plaćati alimentaciju, sve drugo spada u emotivna davanja. Ja svakog mog ćlana savetujem da skupljaju račune. Ako ti da neki dinar, napiši mu priznanicu i daj mu nek ti potpiše. Ako neće, pošalji mu post netom na telefon, da postoji trag da si mu dala ili da je on tebi dao. Neki roditelji su mi pričali da ne zovu bivšeg partnera iz straha da ne dobiju tužbu za uznemiravaje. Ja sam im rekla neka te tuži, pa ćemo da vidimo zbog čega je to uznemiravanje - rekla je Topić.

