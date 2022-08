DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA JESEN! Direktor RHMZ-a za Kurir otkrio sve do detalja: 3 MESECA ĆE NAM BITI ROLERKOSTER! (FOTO)

U Srbiji se posle paklenog jula i promenljivog avgusta očekuje topao i prosečno kišan septembar u većem delu zemlje. Inače, klimatski izgledi za jesen pred nama pokazuju da će biti dosta toplih letnjih dana, koji će od septembra ka oktobru početi da se smenjuju i s mraznim danima, kaže za Kurir prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.

Naš sagovornik ističe da nas u septembru u Srbiji očekuju temperature koje su iznad višegodišnjeg proseka.

Broj dana u septembru s temperaturama iznad 25 stepeni 3 - Beograd, Zaječar, Ćuprija 3 - na planinama i u Sjenici 11 - Palić, Požega 15 - Leskovac

- Srednja septembarska temperatura biće od 19 do 22 stepena, a u planinskim predelima od 11 do 15 stepeni. Tačnije, srednja maksimalna temperatura će biti od 23 do 25 stepeni u nižim predelima, a u planinskim predelima kretaće se od 13 do 19 stepeni. Srednja minimalna temperatura vazduha biće od 11 do 14 stepeni, a u planinskim predelima od pet do devet stepeni - kaže on i dodaje da se prognozira od 11 (Palić, Požega) do 15 (u Leskovcu) letnjih dana u nižim predelima, a na planinama (i u Sjenici) do tri dana, dok se u nižim predelima prognoziraju do tri dana s temperaturama iznad 25 stepeni (u Beogradu, Zaječaru, Ćupriji).

Kako navodi Nikolić, tokom septembra se prognozira količina padavina u granicama višegodišnjeg proseka u većem delu zemlje, dok se pak na jugozapadu i jugoistoku očekuje deficit padavina!

Broj dana s padavinama u septembru 8 - Negotin 11 - Požega, Kraljevo 9 - Beograd 10 - Crni Vrh 12 - Sjenica, Zlatibor, Kopaonik

- Očekuje se da u septembru broj dana s padavinama u nižim predelima bude od osam (u Negotinu) do 11 (u Požegi, Kraljevu), u Beogradu devet, a u brdsko-planinskim krajevima od 10 (na Crnom Vrhu) do 12 (u Sjenici, Kopaoniku i Zlatiboru) dana.

Govoreći o klimatskim izgledima za jesen ove godine, naš sagovornik ističe da nas, na osnovu poslednjih rezultata numeričkih klimatskih modela za sezonsku prognozu vremena, očekuje topla i prosečno kišna jesen. Srednja jesenja temperatura u nižim predelima biće od 11 do 14 stepeni, a u brdsko-planinskim krajevima od šest do 10 stepeni.

Boj kišnih dana tokom jesenje sezone 22 do 30 - u nižim krajevima do 40 - na planinama

- Tokom jesenje sezone broj letnjih dana u nižim predelima, s maksimalnom dnevnom temperaturom od 25 stepeni i više, biće od 13 do 20 dana, a na planinama do četiri dana. Takođe, očekuje se da će tokom septembra, oktobra i novembra broj mraznih dana, s minimalnom dnevnom temperaturom manjom od nula stepeni biti od šest do 18 u nižim predelima, a u brdsko-planinskim predelima od 20 do 30 dana - kaže Nikolić i dodaje da se u većem delu Srbije prognozira količina padavina u domenu višegodišnjeg proseka:

Broj mraznih dana tokom septembra, oktobra i novembra 6 do 18 - u nižim predelima 20 do 30 - u brdsko-planinskim predelima

Suzana Trajković

Bonus video:

04:26 ČUVENI METEOROLOG POTVRDIO: OD SVETOG ILIJE SUNCE SVE MILIJE Nedeljko Todorović otkrio kakvo nas vreme očekuje do kraja meseca