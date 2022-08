MOG DETETA NEMA JER JE VEROVALO PREVARANTU! Potresna ispovest majke žrtve Miroljuba Petrovica: Ima još onih koji neće da progovore

Jelenka Batovac, majka pokojnog Marijana Batovca, jedne od žrtava nadrilekara Miroljuba Petrovića, kaže da je čula da je protiv njega podignuta optužnica i da može da dobije tri godine zatvora.

"Šta je to kad mog sina više nema i ništa ga neće vratiti", kaže nesrećna žena.

Protiv Miroljuba Petrovića je pre nekoliko dana podignut optužni predlog za krivična dela nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo. On se tereti da je "bez dozvole za lek, odgovarajuće stručne spreme i dozvole za proizvodnju leka spravljao biljne lekove-tinkture, ekstrate, čajeve i sokove i iste prodavao različitim licima i bez odgovarajuće stručne spreme lečio više lica", između ostalih sada pokojne P. S. iz Skoplja i pokojnog Marijana Batovca iz Novog Sada.

Neutešna Jelenka, za podizanje optužnica saznala je preko medija.

- Niko mi se nije obraćao još od trenutka kada su dolazili inspektori iz Leskovca da uzmu moju izjavu, pa tako i ovo saznajem iz medija – priča Jelenka za Blic kroz suze.

Kako kaže, poslednja tri meseca bila je uz svog sina, gledajući kako ga život napušta. Prvo što je zatekla i što nikad neće moći da zaboravi kada je došla u njegov stan u Beogradu bilo je 17 bočica nekakvih tinktura, za koje joj je sin rekao da je naručio od Miroljuba Petrovića.

- Ne mogu ni da opišem kako je to sve izgledalo. Smršao je preko 20 kilograma za 40 dana, a kada sam ga pitala zašto ne jede ništa, odgovorio mi je da kad to popije ne može da jede ništa, jer mu je muka – priseća se Jelenka i dodaje da je Marijan verovao da će kada sve to popije potpuno ozdraviti.

Poverenje u lekare Marijan je izgubio kada mu je otac umro, a kada je saznao da boluje od raka pankreasa okrenuo se alternativnoj medicini, prvo pokušavajući da promeni ishranu uz savete nutricioniste, a zatim i Miroljubovim tinkturama.

- Govorila sam mu da od toga nema ništa, ali nisam mogla da utičem na njegove odluke. On je verovao Miroljubu sve do trenutka kada su mu nalazi bili lošiji, a navodna terapija tinkturama i biljem bila završena. Tada je pokušao da ga kontaktira. Mesec dana je pokušavao da dođe do njega bez uspeha, da bi mu Petrović na kraju ipak odgovorio kako verovatno nije dobro primenjivao njegovu terapiju i predložio da dođe u njegov centar - kaže majka preminulog Marijana, dodajući da joj je sin rekao da to košta oko 700 evra.

Kako kaže, tada je Marijan shvatio da je reč o prevari i navlačenju bolesnih ljudi i konačno odlučio da svoje dalje lečenje prepusti lekarima.

Ipak, bolest je uzela maha, a iscrpljeni organizam njenog sina nije mogao da se bori dovoljno jako.

- Moj sin je bio borac koji se nadao da će uspeti da ozdravi. Ali sigurna sam da on i momak iz Skoplja nisu jedini koji su verovali tom nadrilekaru. Verujem da je dosta onih koji ne žele da progovore jer ne veruju da će od toga dobiti pravdu, kao što u to ni sama ne verujem. Da nije bilo Bojana, Marijanovog prijatelja koji je sve obelodanio, verovatno da ni ja ne bih progovorila javno o sudbini svog sina – priča razočarano Jelenka, dodajući kako ne može da veruje da za sve ove godine niko od inspektora nije kontaktirao upravo Bojana, koji je u sve bio upućen i koji je čitav slučaj razotkrio.

- Ogorčena sam i besna jer svakog dana od smrti svog deteta gledam nepravdu, a znam da ničim ne može biti ispravljena. Mog deteta više nema, iako je njegov jedini greh bio što je verovao ljudima. Niko nikada to neće moći da mi objasni, niti nadoknadi gubitak koji sam doživela – zaključuje kroz suze nesrećna majka.

Optužnica

Podsetimo, Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu prošle nedelje podignlo je optužni predlog protiv Miroljuba Petrovića, pseudoakademika i jednog od najpoznatijih antivaksera u Srbiji, a on se tereti da je bez dozvole za lek, spravljao biljne lekove, ekstrate, čajeve i sokove i tako lečio više osoba, među kojima su sada i dvojica pokojnika.

Još 2019. godine je tužilaštvo u Leskovcu pokrenulo istragu protiv Miroljuba Patrovića, koji je u javnosti poznat zbog svojih antivakserskih i nadrilekarskih stavova, nakon što ga je Biljana Jovanović javno označila kao odgovornog za smrt njenog brata Slavča Petrova (31).

Međutim, ovaj slučaj još nije dobio epilog.

“Ovaj predmet se nalazi u fazi dokaznih radnji, odnosno u predistražnom postupku i tek kada dokazne radnje budu završene biće doneta tužilačka odluka”, rekla je portparolka Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu Marina Kecojević.

Pod lupom pravosudnih organa Miroljub Petrović našao se nakon što je u javnosti otkriveno da on debelo naplaćuje od teško bolesnih ljudi “lečenje” u svom centru u selu Petrovac kod Leskovca. Nakon toga se otkrilo i da se tinkture koje takođe nudi putem mejla prave i prodaju u njegovoj kući.

Policija je počela sa prikupljanjem informacija i tada je Petrović dao prvu izjavu u stanici gde je negiraoa sve optužbe.

foto: Printscreen Youtube

Nekoliko dana kasnije, nakon što je policija prikupila potrebne informacije i dostavila ih Višem javnom tužilaštvu, krivično delo za koje se Petrović tereti prekvalifikuje se u nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo i prosleđuje se Osnovnom javnom tužilaštvu.

Inače, ovo nije prva prijava protiv Petrovića. On je bio i jedan od 43 ljudi navedenih u krivičnoj prijavi za izazivanje panike i nereda zbog javne agitacije protiv vakcinisanja dece.

Za krivično delo “nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo” Miroljubu Petroviću preti novčana kazna ili zatvorska kazna do tri godine. Te odredbe Krivičnog zakona zabranjuju da se osobe bez odgovarajuće stručne spreme bave lečenjem i spravljanjem ili izdavanjem lekova.

(Kurir.rs/Blic)