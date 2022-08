SVESKA U HIPERMARKETU ČAK 514 DINARA! Narod besan, a ima i DUPLO SKUPLJIH! nose oznaku LUX i sva deca ih žele zbog ovoga (FOTO)

Na društvenim mrežama se ovih dana pojavila fotografija iz jednog hiper- marketa na kojoj se vidi sveska A5 formata sa 96 listova koja košta čak 514 dinara!

Međutim, ne radi se o "običnoj" svesci, već o popularnom brendu školske opreme namenjen devojčicama, koji za sve artikle ima poprilično visoke cene i nosi oznaku "lux".

Ipak, cene svezaka i školskog pribora veoma su šarene. Obične, neukoričene sveske A5 formata mogu se naći i za 44 dinara, dok su one A4 formata skuplje i u istom hipermarketu koštaju 89 dinara.

Cene zavise od izgleda, kvaliteta i poveza.

One naj kvalitetnije, tvrdih korica, u zavisnosti od formata koštaju od 150 do 300 dinara, dok se sveske sa spiralom i tvrdim povezom prodaju od 250 pa sve do 500 dinara, neke čak i više.

Gornja granica cena svezaka bez posebnog motiva ili dezena iznosi do 500 do 550 dinara.

Cene prelaze tu sumu ukoliko se radi o "brendiranim" sveskama kao što je slučaj sa sveskom na koju se požalio otac na Tviteru.

Takođe, mogu se naći i sveske sa likom poznatih tiktokera i jutjubera, a cene mogu da dosegnu i do 1.000 dinara!

Ipak, pored knjiga, najveća investicija za novu školsku godinu su rančevi. Iako se adekvatan ranac može naći i za 2.500 do 3.000 dinara, obično takvi nisu primamljivi deci. Deca kao da se hvataju isključivo za skuplje opcije, pa su česte nesuglasice u radnjama.

Neretko roditelji gledaju rančeve koji imaju jače kaiševe, ojačanja za leđa, pa i točkiće, kako bi svom detetu makar malo olakšali teret. Naravno, takve opcije su dosta skuplje, pa u zavisnosti od opreme rančevi se kreću od 4.000 pa sve do 12.000 dinara.

Još jedna od neophodnih stvari za svakog školarca su pernice.

Njihova cena se kreće od veoma povoljnih 200, pa i do 2.000 u nekim knjiža- rama. U hipermarketima se prodaju i popunjene pernice koje se kreću od 500 do 1.000 dinara, u zavisnosti od opremljenosti i kvaliteta.

Kako pernice nikako ne smeju biti prazne tokom školske godine, ako nisu kupili već popunjenu, roditelji će morati da kupuju i pribor.

Interesantno je da cene olovaka, hemijskih olovaka, gumica i bojica ne idu iznad 300 i ispod 200 ako se uzimaju u kompletu. Medutim, popularni nemački proizvođač đačkog pribora za cenu od 250 dinara nudi dve obične olovke, dok se u jednom hipermarketu po toj ceni može naći komplet od čak 10 olovaka.

Dakle, savet je da prvo dobro virtuelno obidete radnje, pa tek onda i fizički odete, kako biste dobro uporedili cene pre same kupovine. Pakovanje flomastera u osnovnih desetak boja u hipermarketima ne prelazi 300 dinara, dok, u zavisnosti od marke, na drugim mestima njihova cena prelazi i 1.000 dinara, a neki kompleti koštaju čak i po 2.500 dinara.

Najveći jaz u cenama između dva proizvoda se vidi u priboru za likovno. Pakovanje od 12 vodenih boja se može naći po ceni oko 250 dinara, međutim za isti proizvod samo pod brendom jedne nemačke firme košta čak duplo više, dok za pakovanje od 24 boje, cena je i do tri puta veća od "nemarkirane" opcije.

Tempere su po običaju nešto skuplje, pa u zavisnosti od opremljenosti njihova cena ide od 300 do 500 dinara, dok oni koje čekaju kompleksniji likovni izazovi moraju da izdvoje od 1.000 do 1.500 dinara.

