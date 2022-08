DIVLJE ŠLEP SLUŽBE PLJAČKAJU NA SRPSKIM PUTEVIMA: Daju dobru ponudu, a onda se dogodi NOVI PROBLEM! Ova grupa vozača prva na udaru

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je danas vozače da se svake sezone na putevima pojavljuju divlje šlep-službe, koje se lažno predstavljaju kao saradnici AMSS-a i pljačkaju vozače koji su ostali u kvaru.

Zato savetuju vozače da se, ukoliko imaju potrebu za pomoći na putu, obratite isključivo ovlašćenim institucijama, kao što je Operativni centar AMSS, na broj 1987.

Generalni sekretar AMSS-a Milan Nikolić kaže da su oni ove godine imao oko 20 žalbi vozača, i da je AMSS sa pravnim timovima i advokatima od toga napravio materijal, koji će proslediti MUP-u, koji će dalje odlučiti da li tu ima elemenata prekršajne ili krivične odgovornosti.

Nikolić objašnjava da se divlje šlep službe pojave odmah nakon kvara, pa vozačima u tom trenutku deluju kao sreća u nesreći, i dlažno se predstavljaju kao partner AMS S-a ili nekog inostranog auto-moto kluba, a zatim automobile voze u privatne radionice gde se "papreno" naplaćuju često fiktivni kvarovi, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Posebno su na udaru strani državljani koji veruju da je takvu šlep službu poslao njihov savez kome su se obratili.

"Divlje šlep službe predstave svoje usluge jako povoljnim, a onda se dogodi sušta suprotnost u narednih par sati. Dolazi do šteta, dijagnostikuju fiktivne kvarova i traže iznose od više stotina evra kako bi se oni otklonili. To je način na koji mogu da ostvare neku protivpravnu korist. Oni fukcionišu od sezone do sezone, u tranzitnim pikovima", kaže Nikolić.

On navodi i da je bilo slučajeva da divlje šlep službe učestvuju u podmetanjima kako bi došlo do kvara i saobraćajnih nesreća.

Dodaje da su akcije MUP-a, sprovedene ove godine, smanjili ovavke zloupotrebe na minimum.

"Svi zajedno štitimo ugled naše države, zloupotrebe loga AMŠ i nemačkog ADAC-a", rekao je Nikolić.

On je savetovao vozače da se, ukoliko imaju potrebu za pomoći na putu, obratite isključivo ovlašćenim institucijama.

"Apelujem još jednom da se, prilikom svake potrebe za pomoći na putu ili informacijama, obrate isključivo Operativnom centru AMŠ na broj 1987, jer je to jedina ovlašćena institucija prepoznata od strane države i državnih institucija. Takođe, to je jedini partner u Srbiji ADAC i drugih stranih automobilskih saveza", poručio je Nikolić.

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević kaže da od AMSS dobijaju podatke o takvim slučajevima, ali da, za sada, nema masovne pojave zloupotreba divljih šlep službi.

"Reč je o 10 slučajeva, među njima je bilo osam krivičnih dela i najveći broj je rešen", rekao je Lakićević.

On je istakao da MUP od 15. juna sprovodi pojačanu aktivnost na Koridoru 10 u toku turističke sezone.

"Pojačano je prisustvo pripadnika MUP-a duž Koridora 10, na parkiralištima, stajalištima, ugostiteljskim objektima, pumpama i naplatnim stanicama. Veliki značaj smo posvetili upravo vozilima koji prolaze Koridorom 10, a njih je 300.000 više nego prošle godine", navodi Lakićević.

On nabraja da je otkriveno i preko 17.000 prekršaja u saobraćaju, od čega oko 6.000 prekoračenja brzine kretanja, 3.000 nekorišćenja pojasa, a 200 slučaja u kojima su vozači bili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Što se tiče saobraćajnih nezgoda, Lakićević kaže da ih ima znatno manje od kako je akcija počela, ali i u odnosu na prethodne godine.

"Imali smo 171 saobraćajnu nesreću što je 35 odsto manje u odnosu na prethodnu godinu, a značajno manje u odnosu na godine kada nismo sprovodili akciju. Imamo pet lica koja su poginula, ali je to za dva lica manje nego prošle godine, a 18 manje u odnosu na 2019. Imamo smanjenje teško za 50 odsto i lako povređenih za 30 odsto", navodi Lakićević.

