KRVAVE REKE NOVOG PAZARA DOBIJAJU EPILOG Podignute krivične prijave protiv nelegalnih klanica! Biolog za Kurir TV UPOZORIO NA OVO

Oni se sumnjiče da su klali životinje u neregistrovanim objektima koji su bili priključeni na gradsku kanalizacionu mrežu zbog čega postoji verovatnoća da se krv tim putem slivala i zagadjivala reku.

Biolog Eldan Alić smatra da je tako zagađena reka vrlo opasna i dovodi do različitih infekcija.

foto: Kurir Televizija

- Vrlo je opasno za građane. Konstantno se u reku Raška izlivaju otpadne materije iz klanica koje su u okolini grada odnosno ne registrovanih klanica. Praktično jedan ili dva dana teče crvena reka. Građani nisu ni svesni koliko je to opasno. Jer dolazi do prenamnožavanja bakterija, mikroorganizama i virusa koji dovode do različitih infekcija. Od plućnih infekcija, crevnih infekcija, zatim i urinarnih infekciija - rekao je biolog.

foto: Printskrin/Facebook

Osvrnuo se na poljoprivrednike i upozorio da ne koriste vodu iz reke za navodnjavanje, jer će ugroziti stanovništvo.

- Apelujemo na građane koji se bave uzgajanjem voća i povrća da ne navodnjavaju biljke vodom iz reke. Navodnjavanjem unose se štetne materije u plodove. Kasnije oni to iznose na pijace i to građani kupuju. Oni te plodove koriste u ishrani i dolazi direktno do ugrađivanja ranih štetnih metala koji su izričito kancerogeni odnosno mogu biti smrtonosni za naš organizam - rekao je biolog.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:46 UDES KOD HIPODROMA: Krv mu je šikljala iz usta, nosa, ušiju, kacige... Preminuo motociklista (25) povređen u sudaru kod hipodroma! Devojka kritično