GRAD, PLJUSKOVI I NOVI TOPLI TALAS IZ AFRIKE! Meteorolog Ristić otkrio kakvo nas vreme čeka do kraja meseca NAGLE PROMENE

Meteorolog Ivan Ristić ističe da nas do kraja meseca očekuje promenljivo vreme sa čestim smenama sunca, oblaka i kiše, kao i još jedan tropski talas.

Kaže da će ciklon koji preleazi preko zapadne Evrope u našu zemlju da donese velike količine kiše.

- Tokom naredne nedelje ciklon će preći preko zapadne Evrope i doneti velike količine kiše u područja gde je donedavno bila velika suša, što će poboljšati hidrološku situaciju i smanjiti šanse za požare - ističe Ristić.

On dodaje da će pored ovog ciklona, jako jugozapadno strujenje doneti tropski vazduh iz severne Afrike na područje centralne Italije, Balkana i naše zemlje, pa nas tako opet očekuju temperature i do 40 stepeni Celzijusa.

Stiže tropski talas

- U nedelju, 14. avgusta, pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Popodne i krajem dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Maksimalna temperatura biće malo ispod proseka za mesec avgust i kretaće se od 23 do 28 stepeni Celzijusa. U ponedeljak, 15. avgusta, pretežno sunčano, toplije, uz razvoj dnevne oblačnosti, maksimalna temperatura malo iznad 30 stepeni Celzijusa. U noći na utorak i u utorak ujutru prolazno naoblačenje ponegde sa pljuskovima kiše i grmljavinom.

foto: Beta/Dragan Gojić

Sredinom nedelje, prema rečima meteorologa, počinje kraći, ali veoma izraženi toplotni talas.

- Od utorka, 16. avgusta, nad našom zemljom jača termobarički greben koji donosi topao tropski vazduh sa severa Afrike. To je ujedno i početak kraćeg, ali veoma izraženog toplotnog talasa koji će trajati do subote, 20. avgusta, a najtoplije će biti u četvrtak i petak, 18. i 19. avgusta, kada će maksimalna temperatura u većini mesta biti od 35 do 40 stepeni Celzijusa - kaže Ristić.

Vetar, pljuskovi i grad

Već krajem radne nedelje počinje opet nestabilno vreme, koje će doneti pljuskove sa grmljavinom, a u pojedinm delovima padaće i grad.

- Od popodneva u petak, 19. avgusta i narednih pet dana, nestabilno vreme usloviće smenu sunca i oblaka koji će doneti pljuskove kiše sa gradom, grmljavinom i pojačanim vetrom. U petak još uvek vruće, sparno, kako mi kažemo pred kišu, a zatim maksimalna temperatura u padu i već za dane vikenda, 20. i 21. avgusta, biće oko proseka za mesec avgust i kretaće se od 27 do 32 stepena Celzijusa u nižim predelima i 17 do 22 stepena Celzijusa na planinama - kaže naš sagovornik.

Meteorolog Ristić ističe da nakon ovog promenljivog i svežijeg perioda kraća stabilizacija vremena i ponovo porast temperature koja neće prelaziti 35 stepeni Celzijusa.

Krajem avgusta i početkom septembra, kao najava predstojeće jeseni, počinje promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše, sve više oblaka i postepenim padom temperature.

- Krajem prve dekade septembra maksimalne temperature kretaće se od 20 do 25 stepeni Celzijusa u nižim predelima i 10 do 15 stepena Celzijusa na planinama - kaže Ristić.

(Kurir.rs/Informer)