RHMZ NAJAVIO NOVE VRUĆINE! U ovim delovima Srbije danas se očekuju pljuskovi: Žuto upozorenje zbog GRMLJAVINE

U Srbiji će danas biti toplije, suvo i oblačno vreme sa temperaturom do 32 stepena, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Vojvodini će biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno oblačno i suvo, a u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura biće od 14 do 19, a najviša od 29 do 32 stepena.

U Beogradu će biti toplije vreme. Ujutro i pre podne umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano. Najniža temperatura biće oko 19, a najviša oko 31 stepena.

Stiže novi toplotni talas

foto: Printscreen/RHMZ

"Sledeće nedelјe postepeni porast temperature, a sredinom sedmice ponovo se očekuje da maksimalna temperatura bude oko i iznad 35 stepeni", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog grmljavine u istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji kao i na teritoriji Kosova i Metohije na snazi je žuti meteo alarm zbog grmljavine. To znači da vreme može biti potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navode iz RHMZ.

Vreme narednih dana

U utorak duži sunčani periodi i još toplije vreme, a na severu Srbije uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 26°C. U sredu i četvrtak sunčano i sve veća vrućina, uz temperaturu ponegde do 40°C u četvrtak. U petak i za vikend postepeno osveženje sa prolaznim kišom između petka i subote i u subotu prema današnjoj prognozi.

(Kurir.rs)