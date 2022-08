VELIKA AKCIJA FONDACIJE DAJANA PAUNOVIĆ: Tri porodice sa KiM putuju na letovanje

Direktorka istoimene Fondacije Dajana Paunović danas je po prvi put posetila opštinu Gračanica, gde se sastala sa predsednicom Ljiljanom Šubarić i porodicama koje će boraviti na moru. Na Crnogorskom primorju sedam dana boraviće tri porodice iz opštine Gračanica, Štrpce i Mitrovica.

“Ovo nam mnogo znači jer nam deca do sada nikada nisu bila na more. Veoma sam zahvalna Dajani i njenoj fondaciji što su nam pružili priliku da idemo na letovanje”, istakla je Radica Simonović iz Štrpca.

foto: Radio televizija Gračanica

“Nikad nisam bila na moru i do sada sam samo slušala priče o tome kako je lepo ići na more. Imala sam jaku želju ali moji roditelji nisu imali sredstva da mi to omoguće. Sada će mi želja biti ostvarena zahvaljujući ovoj divnoj osobi, Dajani i veoma sam joj zahvalna na tome”, kazala je Helena Rajković iz Gornje Gušterice.

U prostorijama opštine Gračanica Dajana Paunović razgovarala je sa predsednicom Ljiljanom Šubarić o daljoj saradnji i načinu na koji ova fondacija može da pomogne porodicama na teritoriji opštine Gračanica.

“Ovo je samo početak lepe i plodotvorne saradnje sa Gračanicom i gradonačelnicom kojoj zahvaljujem na toploj dobrodošlici. Krenuli smo od opštine Štrpce, prisutni smo i u Kosovskoj Mitrovici sada i Gračanici, i gde god je naš narod tu smo i mi, jer je naša dužnost da vodimo računa o našem narodu “, istakla je Dajana Paunović, direktorka istoimene Fondacije.

foto: Radio televizija Gračanica

“Ovo je samo početak naše saradnje i nadamo se da će u narednoj godini biti više ovakvih akcija u kojima ćemo moći više porodica da pošaljemo na letovanje. Ubuduće ćemo raditi na osnaživanju, ne samo socijalno ugroženih porodica, već i žena, mladih i sportista”, kazala je prof.dr Ljiljana Šubarić, predsednica opštine Gračanica.

Kosovo i Metohija će i dalje biti na listi naših prioriteta i u još većem obimu ćemo, zajedno sa prijateljima Fondacije, pomagati našem narodu u pokrajini, naglasila je Paunović.

Radio televizija Gračanica